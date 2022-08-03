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想吃炸雞又怕胖？營養師教「吃炸物不罪惡」6原則：水果有妙用

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▲▼ 營養師教吃炸物不罪惡6原則。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲許多人都愛吃炸雞，但怕發胖又不健康。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

鹹香酥脆的炸雞、薯條，光是香味就讓人流口水，總是想吃又怕胖？或是每次吃完都覺得好罪惡？營養師陳心驊（菲菲）就分享6個「吃炸物原則」，讓你不用過份苛責自己，放心享受美食的同時，也能減少發胖機率、平衡健康。

▲▼ 營養師教吃炸物不罪惡6原則。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃控制份量

凡事適量都不會造成過度傷害，油炸物也是，不用完全迴避，只要份量控制得宜，解饞又沒負擔，建議維持8分飽，不過份進食。

＃注意油炸用油

注意店家油炸鍋裡的油，如果又黑、又濃稠，冒泡泡還冒煙，建議選擇別家。不新鮮的油脂油炸後，容易造成更多自由基破壞身體，炸物也容易有油耗味，吃起來也不好吃。

▲▼ 營養師教吃炸物不罪惡6原則。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃吃足夠蔬菜

蔬菜一天要吃三份，一份約半碗，且是指用油炸以外烹調方式的蔬菜，像是燙青菜、生菜沙拉都可以，搭配油炸物吃，還能幫助解膩。

▲▼ 營養師教吃炸物不罪惡6原則。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃水果也要足量

建議一天兩份水果，一份約為一顆拳頭大。水果中富含的維生素能減少自由基破壞，多酚類物質也可以捕捉自由基，建議可在吃完炸物後吃水果，減少油炸過後的「壞東西」對身體造成過多危害。

＃隔日清淡飲食

吃完油炸物，除了一些「壞東西」可能容易引起身體發炎反應，同時也容易攝取過多油脂、熱量，隔天飲食建議採用少油、少鹽、多蔬菜的烹調方式平衡一下，讓身體也休息一下。

▲▼ 營養師教吃炸物不罪惡6原則。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃多喝水

一天要喝體重*30m的l水，加速身體代謝，足夠的水份攝取也可以增加飽足感，也就比較不容易嘴饞而增加額外熱量攝取。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減重, 減脂, 炸雞, 鹹酥雞, 炸物, 發胖, 飲食, 秘訣, 原則, 營養師

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