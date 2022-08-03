350道工序才能做出一個包！LV鱷魚皮染「玫瑰幻影色」秒被美暈

▲LV珍稀皮革包色澤多樣，展現精湛工藝。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台中報導

專注於一件事、追求極致，大概能解釋精品對於「工藝」兩字的要求，令人讚嘆的不只成品，還有那些細膩繁瑣的過程。LOUIS VUITTON推出最新珍稀皮革系列，在台中展出，以鱷魚皮、蛇皮等打造各式手袋，色調也多樣，其中名為「玫瑰幻影」（Rose Fusion）的顏色首度來台展出，柔美夢幻宛如貝殼。經歷350道工序才能完成珍稀皮革包款，確實珍稀。

▲LV珍稀皮革展在台中舉辦，空間由知名建築師陳瑞憲操刀設計。（圖／品牌提供，以下同）



▲「玫瑰幻影」Capucines BB亮面鱷魚皮包1,300,000元。

鱷魚皮堪稱珍稀皮革中的佼佼者，LV的鱷魚皮包款約有25種經典的單色系，每年也會推出有特別效果的新色，而每個包從選擇皮革開始，步步講究，必須以瑪瑙石每天拋光兩次，不能急也不能過度，鞣製耗時6至10周，完成後再花6周的時間在表面上色、滋養與拋光，然後才能開始製作成手袋。

▲LV鱷魚皮包有很多變化。





▲鮮明的色調十分吸睛。





▲鱷魚皮經嚴格的挑選、測量厚度。

染色也是超狂的過程，平均每個顏色要試驗15次，才能達到理想中的狀態，2022的新色都相當夢幻迷人，總是備受女性喜愛的粉色系有許多選擇，「玫瑰幻影」靈感來自貝殼的彩虹光澤，先染上淡粉色，接著隨機用深淺不同的粉與米黃製造漸層效果，最後再覆蓋金色後，用手工塗抹暈染，凸顯鱗片邊緣、更有層次。

▲「玫瑰幻影」Petite Malle亮面鱷魚皮包1,090,000元（左）、粉紫色啞面鱷魚皮骰子包1,160,000元（右）。



▲「粉彩映雲」色調，是日落時來自天空的粉紅，亮面鱷魚皮包925,000元。



▲夏日星辰Capucines Mini啞面鱷魚皮包925,000元（左）、彩虹City Steamer Mini亮面鱷魚皮包1,410,000元（右）。



▲雲彩色Petite Malle亮面鱷魚皮包1,090,000元（左）、Capucines Mini亮面鱷魚皮包925,000元（右）。

「粉彩映雲」也是美麗的粉，相較於「玫瑰幻影」的暖，它是冷色調的粉紅，而「夏日星辰」靈感來自魔法森林，散發淺淺如湖水的綠色，最後經過壓力和熱處理，呈現金屬光澤。

珍稀皮革亦有男包，全場最貴的便是313萬元的紮染色調後背包，Soft Trunk實用而且女性也適合，因此很受歡迎，還有來自2022秋冬秀、以霓虹為靈感的亮綠色設計，或是如丹寧一般的顏色，閒適而有個性。珍稀材質絕不需要和晚宴、貴氣劃上等號，也可以很日常、很自在。

▲男包款式不少，綠色Mini Soft Trunk出現在2022秋冬秀。



▲Mini Soft Trunk鱷魚皮革鍊條手袋790,000 元。

▲Soft Trunk鱷魚皮革手袋 715,000元。



【更多珍稀皮革包】



FENDI

以1990年代風格打造的FENDI O'Lock Swing，輪廓是優雅弧線，可以上肩夾在腋下，或是當成手拿包，搭配具有金屬細節的皮革背帶，除了牛皮、FF logo 圖案織錦布料，也有鱷魚皮款式，一拿就有態度。

DIOR

訂製最能彰顯與眾不同，DIOR今年4月曾在台舉辦LES SALONS D’EXCEPTION卓越逸品訂製沙龍，其中「珍稀皮革配件」，呈現了以鱷魚皮製作的Lady Dior、Dior Saddle、Dior Bobby等很具代表性的包款，此外還有華麗貴氣的晚宴包，扣飾為寶石打造的玫瑰，更添風韻。

GUCCI

今年曾在台灣展示的喜馬拉雅鱷魚限量系列，讓Horsebit 1955、Diana、Bamboo 1947等大熱門包款有了不同樣貌，漸層的色調搭配竹節提把、金屬馬銜鍊等，是隨時都能使用的設計。

CELINE

CELINE推出的高級訂製Maroquinerie系列，強調每個包都是獨特之作，因為只在下單後才開始切割皮革、縫製成包。CELINE 16包身外表為鱷魚皮，襯裡為光滑的山羊皮革、Triomphe包需12小時才能完成，並附有鱷魚皮包邊的鏡子。

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