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容易焦慮緊張？營養師曝5種「穩定情緒食物」　增加快樂荷爾蒙

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▲▼ 營養師曝5種穩定情緒營養素。（圖／翻攝unsplsah,pexels）

▲營養師分享5種食物能幫助穩定情緒、感到愉悅。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

你也是容易焦慮、一忙就緊張兮兮的人嗎？想要放鬆心情，除了透過運動、休閒活動，吃對食物也很有幫助。營養師陳心驊（菲菲）就分享5種能幫助穩定情緒的營養素，不僅能讓神經物質傳導更穩定，還能分泌讓人感到快樂的荷爾蒙－血清素，讓你的情緒不再像坐雲霄飛車般劇烈起伏。

▲▼ 營養師曝5種穩定情緒營養素。（圖／翻攝unsplsah,pexels）

＃礦物質鈣

礦物質鈣能幫助放鬆肌肉、穩定神經系統，像是乳品類、傳統豆腐、小魚乾、黑芝麻等都是富含鈣質的食物。

▲▼ 營養師曝5種穩定情緒營養素 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃礦物質鎂

鎂能協助神經傳導，協助合成血清素，想補充礦物質鎂可多吃深色蔬菜、堅果類、全穀類、海帶。

▲▼ 營養師曝5種穩定情緒營養素 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃色胺酸

色胺酸是合成血清素及褪黑激素的原料，魚肉、全穀類、乳品類、堅果類都是很推薦的含色胺酸食物。

▲▼ 營養師曝5種穩定情緒營養素。（圖／翻攝unsplsah,pexels）

＃維生素B群

維生素B群能幫助維持神經系統運作，協助褪黑激素合成，像是深色蔬菜、肉類、全穀類、乳品類等都是富含維生素B群的食物。

▲▼ 營養師曝5種穩定情緒營養素 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃維生素D

缺乏維生素D時會焦慮，降低免疫系統，平時可說吃蕈菇類、鮭魚、雞蛋等食物補充維生素D，也要適時曬陽光，幫助身體合成維生素D。

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關鍵字：

焦慮, 緊張, 情緒, 穩定, 舒緩, 快樂荷爾蒙, 食物, 飲食, 營養師

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