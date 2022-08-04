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秋葵也入榜！營養師：「6種養肺食物」多吃，提升免疫力

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▲▼養肺食物。（圖／翻攝自IG/NOZOMISSAKI_official）

▲多吃秋葵對胃也很好。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official）

記者曾怡嘉／台北報導

雖然現在仍是高溫，但再過幾天立秋即將來臨，最近的天氣早晚溫差變大，空氣也變得較為乾燥，營養師余朱青分享，立秋要注意情緒的調適，飲食也應以養肺食物為主，幫助你護肺且同時增加免疫力。

營養師余朱青分享，入秋之後降雨會減少，體內水分容易散失，黏膜也會變得更加乾燥，建議補充以下食物養肺。

# 梨子

梨子的含水量高，生吃可緩解咽喉搔癢，也有人會以冰糖燉煮，能幫助止咳化痰，但建議脾胃虛寒者別吃太多。

# 白木耳

白木耳可以美容養顏，內含豐富的植物性膠質能潤肺、潤燥，且水溶性膳食纖維還能促進腸胃蠕動，搭配足夠的水還能有助預防便祕。

# 山藥

山藥對身體好處多多，更是中藥裡的滋補聖品，山藥中的薯蕷皂素可以潤滑呼吸器官，不只去痰解咳，還能改善疲勞。

#蓮藕

生蓮藕含有單寧酸和維他命K，可以收縮血管、幫助凝血及抑制發炎，若將蓮藕煮熟或是煮湯食用，還可促進腸胃健康。

#秋葵

秋葵也是養肺食材之一，它的黏液可以保護胃壁，膳食纖維能幫助消化，增加飽足感，其中維生素A還可以修復黏膜，保護眼睛。

#蜂膠

含有多種有機酸及類黃酮，營養師余朱青提及有助於抑制細菌及抵抗發炎反應，也能讓副交感神經放鬆，達到紓壓效果，但對花粉過粉或氣喘者則不建議攝取。

▲▼養肺食物。（圖／翻攝自fb/營養師余朱青）

▲（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

關鍵字：

養肺食物, 營養師

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