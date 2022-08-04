賈永婕見92.5萬元「珊瑚礁」包包喊：多少錢都好　拿LV嘟嘴自拍超可愛

記者林明瑋 / 台中報導

賈永婕暫時不當防疫女神或鐵人，重回久違的時尚場合，赴台中出席LOUIS VUITTON珍稀皮革展，看著場內各式作品，她被「海洋珊瑚礁」色澤吸引，拿著92.5萬元的包，闊氣大呼：「這個無論多少錢我都接受」！她還示範如何拿包「少女自拍」，嘟嘴、閉眼的模樣超可愛，拍完大笑：「這很少女吧？有反差吧？」

▲賈永婕出席LV珍稀皮革展。（圖／品牌提供，以下同）





▲LV在台中舉辦珍稀皮革展，空間由知名建築師陳瑞憲操刀，以博物館為靈感。

LV珍稀皮革展在台中七期重劃區的一處豪宅舉辦，展場空間由知名建築師陳瑞憲以博物館為靈感打造，襯著從大片落地窗灑落的自然光與植物，讓展示的鱷魚皮包款散發出悠然雅緻感，喜歡潛水的賈永婕，一眼愛上「海洋珊瑚礁」（Pacific Coral Reef）系列，她形容：「我看到目不轉睛，好像在水裡看到珊瑚的感覺。」

▲「海洋珊瑚礁」色澤的包款，讓賈永婕一眼愛上。



▲海洋珊瑚礁Rose des Vents Mini包，920,000元。

她認為包包是「命定」，很吃緣分：「挑包包就像找男人或好老公，緣分到了要把握，不然稍縱即逝。」雖然自認是務實派，下手前會看價錢、衡量能力，但海洋珊瑚礁鱷魚皮包多彩繽紛的色澤，讓她被迷得團團轉，拿著要價92.5萬元的Rose des Vents Mini包，她興奮說：「這個金額多少我都會接受。」

賈永婕人生第一個精品包就是LV，她說：「我的第一個LV包是旅行袋，好像是在法國買的，應該是剛出社會、存了一點小錢，給自己的禮物，到現在已經23、24年，我還是會帶著它出國。」LV行李袋陪她走遍許多地方，最遠到達非洲，她笑說：「無論怎麼摧殘它、上行李轉盤、托運，還是很扎實、很高貴典雅。」

▲賈永婕拿著包包玩「少女自拍」，相當可愛。（圖／記者林明瑋攝）

拿著Petite Malle硬箱小包自拍，擺出少女姿勢一點都難不倒她，放下珍稀皮革包，她要趕回台北收行李再奔機場飛美國，她開心說：「終於輪到我放暑假了，已經兩年半沒出國。」今年七夕在旅程中度過，結婚20多年的她說：「我們不會刻意過節，但會把握每個假期、盡力安排，我是很認真在過生活的人。」

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