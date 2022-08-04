玄彬最新畫報流出　「總裁頭＋初戀造型」引網暴動：又禁慾又性感

文／妞新聞

韓國國民級演員「玄彬（炫彬）」以及「孫藝珍（孫藝真）」在婚後短短3個月，就宣佈迎來愛的結晶，準媽咪孫仙馬上暫停所有公開行程、開啟「居家養胎模式」，變身小廚娘在個人IG更新料理成品認證照，而玄彬除了貼心在家陪伴（陪吃）之外，廣告代言、影劇新作品也沒有落下，大賺育兒基金！

《機密同盟2》「預告＋帥照」公開

準爸爸正式開工ing

玄彬的新電影《機密同盟2》（共助2）是2017年電影《機密同盟》（共助）的續集，除了玄彬、柳海真、林潤娥原班人馬之外，還找來孔丹尼爾海尼、陳善圭合體出演，這部其實早已在去年殺青，粉絲敲碗已久終於定檔在今年9月上映。

▲玄彬《機密同盟2》「預告＋帥照」公開。（圖／twitter@bean82925，下同）



不只熱騰騰釋出首波預告，稍早還加碼「2張高清個人照」，玄彬留著鬍渣、稜角分明的側臉入鏡，一秒荷爾蒙爆棚…大家絕對要進影院支持一下「超帥北韓刑警任鐵零」啊～

總裁頭＋西裝VS濕髮＋深V襯衫

40張帥照百變男神上線

▲玄彬最新代言照（圖／vast，下同）

《我叫金三順》的玄振軒、《秘密花園》的金祖沅、《愛的迫降》的最帥北韓軍官李正赫…在戲劇作品中超百變的玄彬，在代言照也瘋狂切換各種畫風（笑），經紀公司VAST娛樂在近日無預警福利大放送，曬出40張玄彬的先前幫韓國保養品牌TirTir拍攝代言照的「精華花絮照」 ，首先就以「順毛＋白針織」的初戀造型打頭陣～

吼！全白造型根本是現實王子降臨啊！另一組穿著白色西裝的玄彬，將髮絲稍稍往後梳，靠在白色充氣拍攝道具上，乍看根本是「居家躺床照」，讓粉絲瞬間暴動，大呼：「又禁慾又性感」。

玄彬還在下一CUT以「濕髮」亮相，微微皺眉、深邃眼神…捲起袖子到手肘、扣子還直接大開到鎖骨下，根本上演白襯衫的致命誘惑（鼻血），另外，男神也換上粉嫩紫色、天鵝黃色的單品，完美消化各種色系～

您的霸道總裁已經上線…玄彬穿上灰色正裝，把髮絲往後梳，馬上氣場全開，偶爾被捕捉到酒窩笑又自帶反差魅力，各位還不快右鍵收好收滿？

（完整帥照請進此傳送門）

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

孫藝珍懷孕養胎「玄彬餐餐陪吃」！新婚小夫妻私下6張日常曝光，這亮點網暴動：太可愛

孫藝珍懷孕後玄彬首機場現身！飛12個小時「最新近距離影片曝光」，這舉動洩新婚氛圍

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！