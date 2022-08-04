捕獲野生安海瑟薇「剪了齊瀏海」根本少女！　超美私服行頭曝光

記者鮑璿安 ／台北報導

39歲好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）高衣Q不是秘密，近日她現身街頭，穿著簡單的白襯衫搭配短褲，為大家示範了滿分的夏季穿搭，然而她剪了逆齡齊瀏海新髮型，搭配肩上的桃紅色Valentino Garavani ONE STUD bag，簡直是街頭矚目焦點。

▲安海瑟薇最新街拍造型，La Ligne的白色襯衫配Dolce&Gabbana（DG）涼鞋。

安海瑟薇近期正在拍攝新片《Mother’s Instinct》，時常被捕捉到現身街頭的親民模樣，只見她穿著紐約品牌La Ligne的白色襯衫，輕微褶皺搭配上硬挺材質非常有朝氣，腳踩Dolce&Gabbana（DG）涼鞋曬出一雙白皙美腿，很有度假氣息。此外，安海瑟薇還剪了齊瀏海新髮型，比起過往的中分造型更加年輕，顯得巴掌臉蛋很精緻。

▲安海瑟薇看VALENTINO高訂秀的造型讓粉絲印象深刻。

而她多次出席VALENTINO活動，私下也是品牌死忠粉，這次肩背Valentino Garavani ONE STUD bag非常識貨，小鉚釘一改而成加大版4x4鉚釘，化身為磁鐵袋扣。每個手袋需要10位嫻熟工匠協作，共花25小時製成，其中9小時用於製造鉚釘，而縫製肩帶則需逾16小時，是品牌近來的主打款式。