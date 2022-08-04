fb ig video ETtoday search mobile

七夕情人節優惠　怡客芒果冰沙第二杯半價　星巴克買一送一

>

▲怡客咖啡芒果冰沙。（圖／業者提供）

▲怡客咖啡芒果冰沙連續13天推第二杯半價。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今（8／4）迎來七夕情人節，適逢夏日高溫，連鎖咖啡怡客推出季節商品「芒果冰沙」，正逢七夕情人節與即將來臨的爸爸節，連續13天推出第二杯半價優惠；星巴克仍在數位優惠活動期間，想跟另一半避暑或夜晚開聊，進店前別忘了開啟手機先滑1分鐘賺優惠。

▲怡客咖啡芒果冰沙。（圖／業者提供）

怡客從8／4至8／16期間、連續13天祭出旗下「夏日芒果冰沙」季節飲品第二杯半價，無論跟另一半或是跟爸爸解暑談心，都能現省60元 ，讓民眾在炎炎夏日天天喝都能更無負擔。

業者表示，該款夏季限定芒果冰沙，以芒果冰沙加入香濃煉乳作為基底，最後淋上鮮芒果泥，疊加出多層次口感，有濃濃的芒果香外，還帶有淡淡的奶香味，每一口都可以喝到芒果果肉纖維。8/4起怡客咖啡門市（陶博、花蓮店除外），顧客持「電子優惠憑證」便可享優惠。

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲專頁）

星巴克8／7前推出數位體驗活動，只要登入活動網頁完成挑戰，全程不到1分鐘就能獲得優惠券，本次最大獎可直接免消費兌換中杯飲料，其他包括全品項買一送一、第二杯半價等也能通通手到擒來，進店前不妨滑一滑省荷包。

獲得的優惠券從7／20開始接受兌換，使用期限為獲券日+2天，消費者可於每天上午11點至晚上8點的時段使用，此外請注意車道服務與部分門市不提供此券的兌換優惠喔，包括一些景點、機場、高鐵站與特定門市都無法使用，建議在點餐前要先詢問清楚。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 怡客, 第二杯半價, 芒果冰沙

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

陳若儀度假大秀纖腰美腿

陳若儀度假大秀纖腰美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

心事最多星座Top 3

心事最多星座Top 3

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

感情世界最單純星座Top 3 ！　第一名喜歡平淡，牽手過完一輩子

感情世界最單純星座Top 3 ！　第一名喜歡平淡，牽手過完一輩子

楊冪撞衫「小18歲」最強神顏輸了！　她中空馬甲線比例太好

楊冪撞衫「小18歲」最強神顏輸了！　她中空馬甲線比例太好

2022下半年「財運最好」星座排行Top 3！冠軍貴人運也好，機會非常多

2022下半年「財運最好」星座排行Top 3！冠軍貴人運也好，機會非常多

「最佳前任星座TOP 5」，第1名不是好情人、分手後會伸出援手 賈永婕見92.5萬元「珊瑚礁」包包喊：多少錢都好　拿LV嘟嘴自拍超可愛 沒時間運動？「走路減肥法」4個關鍵技巧學起來　走對就能瘦 迪麗熱巴罕見「造型翻車」全靠臉在撐！　油頭＋肩上一敗筆網罵翻 布萊德彼特「綠西裝配球鞋」走紅毯帥翻！　外媒讚：打破一切規則 擁有「好人緣」跟合群無關　4個特質讓大家都想跟你做朋友 秋葵也入榜！營養師：「6種養肺食物」多吃，提升免疫力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面