七夕情人節優惠　怡客芒果冰沙第二杯半價　星巴克買一送一

▲怡客咖啡芒果冰沙連續13天推第二杯半價。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今（8／4）迎來七夕情人節，適逢夏日高溫，連鎖咖啡怡客推出季節商品「芒果冰沙」，正逢七夕情人節與即將來臨的爸爸節，連續13天推出第二杯半價優惠；星巴克仍在數位優惠活動期間，想跟另一半避暑或夜晚開聊，進店前別忘了開啟手機先滑1分鐘賺優惠。

怡客從8／4至8／16期間、連續13天祭出旗下「夏日芒果冰沙」季節飲品第二杯半價，無論跟另一半或是跟爸爸解暑談心，都能現省60元 ，讓民眾在炎炎夏日天天喝都能更無負擔。

業者表示，該款夏季限定芒果冰沙，以芒果冰沙加入香濃煉乳作為基底，最後淋上鮮芒果泥，疊加出多層次口感，有濃濃的芒果香外，還帶有淡淡的奶香味，每一口都可以喝到芒果果肉纖維。8/4起怡客咖啡門市（陶博、花蓮店除外），顧客持「電子優惠憑證」便可享優惠。

星巴克8／7前推出數位體驗活動，只要登入活動網頁完成挑戰，全程不到1分鐘就能獲得優惠券，本次最大獎可直接免消費兌換中杯飲料，其他包括全品項買一送一、第二杯半價等也能通通手到擒來，進店前不妨滑一滑省荷包。

獲得的優惠券從7／20開始接受兌換，使用期限為獲券日+2天，消費者可於每天上午11點至晚上8點的時段使用，此外請注意車道服務與部分門市不提供此券的兌換優惠喔，包括一些景點、機場、高鐵站與特定門市都無法使用，建議在點餐前要先詢問清楚。