IKEA推「吃200元送200元」優惠　最新花椰米菜單吃多不怕胖

▲IKEA近期推出點食成金活動，吃越多買傢俱能抵越多。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

看準目前台灣疫情持續緩降、民眾回歸實體門市聚餐購物的暑假期間，IKEA在七夕情人節推出「點食成金」優惠活動，消費者只要在瑞典餐廳用餐超過200元，就能獲得200元的購物滿額抵用券，吃越多等同賺越多，近期新菜還包括「花椰米」，讓怕胖的民眾想賺優惠還能大口吃不怕胖，真的是超貼心啊！

▲鮭魚菲力佐青醬花椰米，售價280元。

IKEA從8／4至8／21期間推出點食成金活動，在IKEA餐廳單筆消費滿200元起，便能獲得家具家飾200元滿額商品抵用券，消費滿400元送400元抵用券，以此類推，吃越多送越多，其抵用券使用方式，為單筆消費每滿2,000元即可抵用200元、滿4,000即可抵用400元，等同滿額購物打9折，折抵期限至8/24止。

▲泰式小龍蝦沙拉，售價149元。

若怕自己吃得太飽會變胖，季節新菜內還包括鮭魚菲力佐青醬花椰米、泰式小龍蝦沙拉等低卡組合，「鮭魚菲力佐青醬花椰米」使用永續飼養鮭魚菲力，配上別具風味的青醬花椰米，具有濃郁九層塔香氣，口味一點都不清淡，售價280元；「泰式小龍蝦沙拉」則採用小龍蝦仁，搭配香茅、檸檬葉等泰式態勢香料，加上新鮮脆口的綜合生菜，淋上帶有檸檬香氣的酸甜沙拉醬，在炎炎夏日吃上一口，清爽又開胃，售價149元。

而日系居家品牌無印良品，在台灣最大店「高雄岡山」選定爸爸節正式開幕迎客， 推出開幕限量優惠，包括從8／8至8／14，單筆消費滿666元，就送岡山門市限定黃麻購物袋，每日限量700個；8／8起至8／21期間，單筆消費滿1,000元即贈100元商品抵用券；8／15至8/21單筆消費滿666元，即贈岡山門市限定口味冰淇淋，每日限量300個。