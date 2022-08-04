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陳柏霖、林柏宏背殺「黑白配撞包」比帥！　男神悄悄入手放大編織款

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記者鮑璿安／綜合報導

男女通吃的元素並不多，編織就是其中之一，BOTTEGA VENETA這回特別讓男星陳柏霖、林柏宏、范少勳、黃宣一同示範「Cassette 系列」肩背包款，將以往皮革編織紋路放大，有著各種尺寸及材質，在IG被狠狠洗版！

▲▼CASSETTE系列包款 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼CASSETTE系列包款 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲陳柏霖、林柏宏演繹放大編織的CASSETTE系列包款 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

陳柏霖以全黑西裝搭配Cassette深棕色編織斜背包，低調的紋理織感很難忽視，比黑色調更顯神秘些；同樣愛好側身出鏡的還有林柏宏，選用黑白呼應穿搭彰顯包款。此外，范少勳、黃宣則運用鸚鵡綠單品襯托，無論是肩背、手拿，用途都很多元。

▲▼CASSETTE系列包款 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼CASSETTE系列包款 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲范少勳、黃宣（依序）的鸚鵡綠搭配很出彩。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼CASSETTE系列包款 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼CASSETTE系列包款 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲CASSETTE 深藍牛皮撞色斜背包；雷霆灰編織斜背包 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

CASSETTE將品牌識別的皮革編織紋路放大，成為最為熱賣的包款之一，隨著時間推進，也陸續迎來各種尺寸及材質，像是深藍牛皮撞色，翻開會有色調驚喜，或是新登場的石灰棕、雷霆灰款式，豐富日常搭配。

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI於台北信義微風百貨開設最新男裝精品店，灰色 soft Baguette Trunk。（圖／品牌提供）

此外，FENDI於台北信義微風百貨開設最新男裝精品店，以秋冬22系列主題色系打造，提供最新男裝、包款、鞋履及配件。Baguette Soft Trunk手袋則成為潮流新選擇，飾有標誌性的FF 提花圖案，翻蓋設計配有FF磁扣，同樣可手提、肩背，在7月品牌活動中，由男星林柏宏以及施柏宇接連演繹。

▲▼FENDI微風信義男裝店開幕酒會,林柏宏。（圖／記者李毓康攝）

▲▼FENDI微風信義男裝店開幕酒會,施柏宇。（圖／記者李毓康攝）

▲林柏宏、施柏宇秋冬系列 soft Baguette Trunk手袋。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字：

CASSETTE, BOTTEGA VENETA, 陳柏霖, 林柏宏, 范少勳, 黃宣, 編織

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