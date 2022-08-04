只有安潔莉娜裘莉穿整套睡衣還這麼時髦！　今夏最愛鞋、包曝光

記者王則絲／外電報導

好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）日前與兒子Pax一同現身倫敦希斯洛機場，被捕捉到直接穿著「整套睡衣」就出場，極致的輕鬆休閒卻依然保有優雅與時髦態度，這可是一般人難以辦到的，此外，從她最近的街拍照中還能發現，她今夏最愛的涼鞋與包款曝光了。

Angelina Jolie with her son Pax at London’s Heathrow airport.



July 28, 2022. pic.twitter.com/mV0u0iF3w5 — best of angelina jolie (@bestofajolie) July 28, 2022

安潔莉娜裘莉不只是各大紅毯的常勝軍，私服也時常成為時尚媒體的焦點，這回她的「機場穿搭」再度攻佔版面，獲得廣大的讚賞。安潔莉娜裘莉近日與兒子現身機場時，身穿一整套VALENTINO深棕色的絲質睡衣與同色系拖鞋完成造型，看起來十分隨性自在，且依然顯得氣質優雅，與擋不住的明星氣場。

雖然搭飛機講求舒適穿搭，但一般人還是鮮少直接穿睡衣前往機場，看著一旁的Pax穿著牛仔襯衫與球鞋的休閒有型裝扮，顯示安潔莉娜裘莉也許也能騰出時間打扮，但她就是選擇穿睡衣，大概也只有她穿成套睡衣逛大街還能這麼時髦了。

Angelina and her shopping buddy Zahara in Italy.

Such a beautiful photo of mom and daughter #AngelinaJolie #ZaharaJoliePitt pic.twitter.com/eEh0LSJWPM — RAQ (@THENAgodofwar) August 2, 2022

而這天安潔莉娜裘莉身上的SAINT LAURENT爆款「Icare」托特包，可說是她這個夏天的心頭好，早已多次被拍到背著它上街，超大尺寸容量想必在搭機時會是非常實用的好幫手；她腳下的VALENTINO拖鞋也不是第一次穿上，不只能輕鬆穿去機場，也能在日常搭配裙裝，是這個夏天她非常喜歡的款式。

▲安潔莉娜裘莉今夏最愛的YSL Icare托特包與VALENTINO涼拖鞋。（圖／翻攝自IG）



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