只有安潔莉娜裘莉穿整套睡衣還這麼時髦！　今夏最愛鞋、包曝光

記者王則絲/外電報導

好萊塢女星安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)日前與兒子Pax一同現身倫敦希斯洛機場,被捕捉到直接穿著「整套睡衣」就出場,極致的輕鬆休閒卻依然保有優雅與時髦態度,這可是一般人難以辦到的,此外,從她最近的街拍照中還能發現,她今夏最愛的涼鞋與包款曝光了。

Angelina Jolie with her son Pax at London’s Heathrow airport. July 28, 2022. pic.twitter.com/mV0u0iF3w5

安潔莉娜裘莉不只是各大紅毯的常勝軍,私服也時常成為時尚媒體的焦點,這回她的「機場穿搭」再度攻佔版面,獲得廣大的讚賞。安潔莉娜裘莉近日與兒子現身機場時,身穿一整套VALENTINO深棕色的絲質睡衣與同色系拖鞋完成造型,看起來十分隨性自在,且依然顯得氣質優雅,與擋不住的明星氣場。

雖然搭飛機講求舒適穿搭,但一般人還是鮮少直接穿睡衣前往機場,看著一旁的Pax穿著牛仔襯衫與球鞋的休閒有型裝扮,顯示安潔莉娜裘莉也許也能騰出時間打扮,但她就是選擇穿睡衣,大概也只有她穿成套睡衣逛大街還能這麼時髦了。

Angelina and her shopping buddy Zahara in Italy.

Such a beautiful photo of mom and daughter #AngelinaJolie #ZaharaJoliePitt pic.twitter.com/eEh0LSJWPM