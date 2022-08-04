Tiffany搶進NFT　把CryptoPunks變可以戴的奢華鍊墜

▲Tiffany首度跨足NFT領域，將CryptoPunks變換為專屬吊墜。（圖／Tiffany & Co.提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

NFT（非同質化代幣）正夯，美國珠寶品牌Tiffany & Co.首次跨足推出NFTiff，與區塊鏈技術新創者Chain合作，讓數字貨幣藝術品CryptoPunks的收藏家可透過品牌線上NFTiff通路購買，鑄造持有者擁有的CryptoPunk造型Tiffany吊墜，上面鑲嵌至少30顆美鑽或寶石，讓收藏家能隨身戴著所愛的作品。

▲Tiffany設計師將依NFTiffs買家所持有的CryptoPunks 客製吊墜18K金或玫瑰金款式，每件作品至少有30顆寶石或鑽石。



Tiffany設計師為將CryptoPunks轉換為華麗吊墜，研究10,000個CryptoPunk NFT中出現的87種屬性和159種顏色，巧妙運用相似的寶石與琺瑯顏色，進行客製化設計，每一件作品以18K金或玫瑰金打造並鑲嵌鑽石或彩色寶石，墜子尺寸依NFT而異，長度約3公分、寬度約2至3公分，吊墜的背面刻有CryptoPunk的號碼及Tiffany & Co.商標，限量250件，預計明年出貨。

▲寶格麗首款NFT頂級珠寶創作-Beyond Wonder。（圖／寶格麗提供）



同屬LVMH集團的寶格麗（BVLGARI）也積極參與NFT創作，首度推出由3件作品所組成的NFT頂級珠寶系列Beyond Wonder，這件無法存在於現實世界的珍稀寶石像極了植物向上蔓延生長，在數位世界中昂然存在，此概念同樣運用在腕錶設計，今年問世的Octo Finissimo Ultra超薄錶的發條盒上即刻有QR Code，可帶領錶主遨遊高級製錶世界，隨錶附一件NFT作品。

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