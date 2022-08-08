犬用潔牙慕斯下殺499元　蜂蜜蘋果口味讓狗狗愛上刷牙

文／C編

多數的狗狗對刷牙反感，但長時間吃飼料、肉乾，很容易蛀牙或是出現牙結石，因此每天的清潔還是必要的，「Her森森」推出「益菌革命 TRIPLE PROBIO寵物專用益生菌口腔抗菌慕斯（犬用）130ml」，擠一擠就可以做到日常清潔，對付不愛刷牙的狗狗，非常好用。

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▲益菌革命 TRIPLE PROBIO寵物專用益生菌口腔抗菌慕斯（犬用）130ml」，原價665元、特價499元，點我購買。



每次幫狗狗刷牙就像是大革命，你追我跑不說、硬是不張嘴也讓很多主人困擾至極，長時間不刷牙帶來的問題很多，除了口臭、牙黃，還會出現蛀牙或是牙結石，尤其是吃濕食的狗兒，更容易出現爛牙的問題，因此主人特別要注意。

益菌革命推出口腔抗菌慕斯，可以幫助寵物的口腔清潔，只要在飯後，每次按壓2到3下於寵物口腔內，或按壓於飼主手上、寵物喜愛啃咬的物品，透過舌頭舔食達到清潔的效果。

這款口腔清潔單品不像牙膏一樣，採用特殊的慕斯質地，輕易滲透進牙縫，做到完整的清潔，無添加酒精、薄荷與木糖醇，溫和不易刺激，加上TCI188專利抗菌技術，在牙齒上形成天然的保護膜，使用後1小時抗菌率仍然高達90％，而且是蜂蜜蘋果口味，讓狗狗輕鬆接受不排斥。

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「Her森森」推出「益菌革命 TRIPLE PROBIO寵物專用益生菌口腔抗菌慕斯（犬用）130ml」，原價665元、特價499元，輕輕鬆鬆就可以達到清潔的效果，養狗新手也能夠簡單使用，牙齒健康，絕對是讓毛孩開心自在的重要一環。