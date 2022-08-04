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詹朴打造超萌墨點印花寵物衣！　曝自家毛小孩地位「高過女明星」

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記者鮑璿安 ／台北報導

不少一線精品接連推出寵物用品系列，台灣設計師品牌APUJAN也跟上，此次首度聯手寵物生活品牌tails&me打造「尾巴探險記系列」，將墨點印花元素應用在寵物用品上。設計師詹朴自己就是貓奴，但設計對象從人變成寵物不簡單，他表示版型與細節都要一一調整，若是自家貓咪願意穿上這次的服裝，他笑說：「比任何人穿我的衣服去頒獎典禮還要榮幸！」

▲▼台灣設計師品牌APUJAN 。（圖／品牌提供）

▲▼台灣設計師品牌APUJAN 。（圖／品牌提供）

▲APUJAN首度聯手寵物生活品牌tails&me打造「尾巴探險記系列商品」，緹花針織背心單品。（圖／品牌提供）

APUJAN擅長以奇幻印花點綴服裝，詹朴將此次系列化作是主人與寵物的歷險記，不同形狀遇到打翻的墨水，構成墨點印花元素，在寵物服裝、玩具及生活用品穿插圓點、直條。提及設計理念，詹朴表示：「因為貓狗活動力強大，因此無袖服裝來運動比較適合，寵物有各式各樣的身材顏色，跟人的版型有很大區別。」而且寵物皮膚敏感，因此需要比照嬰兒般的親膚材質，再去發展系列印花。

▲▼台灣設計師品牌APUJAN 。（圖／品牌提供）

▲▼台灣設計師品牌APUJAN 。（圖／品牌提供）

▲詹朴（左）與tails&me創辦人 。（圖／品牌提供）

雖然是初次操刀寵物服飾，但詹朴卻是一名資深貓奴，家中最年長的貓咪已經17歲了，只是對於「穿衣服」這件事並不上手，讓他笑說要回去再「溝通一下」，但可以肯定這次發表的玩具牠一定會喜歡。至於是否排斥與寵物穿著「親子裝」？詹朴說：「如果我們貓願意，我當然願意！」

▲▼台灣設計師品牌APUJAN 。（圖／品牌提供）

▲APUJAN X tails&me 「尾巴探險記」展覽，8月4日至8月8日舉行。（圖／品牌提供）

此次寵物時裝包括５款全新版型，高領背心、連帽背心、緹花針織背心、刷毛背心以及連帽雨衣，不同場合與天氣都能夠應對，另也有經典尼龍繩帶，雙色撞色設計搭配專屬簽名Logo，出門絕對不撞款。

▲寵物用品 。（圖／品牌提供）

▲寵物用品 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI推出Pet Collection，有素色皮革、GG帆布、條紋織帶、花草圖樣和幾何圖樣字母G的項圈與牽繩 。（圖／品牌提供）

其實先前GUCCI也推出Pet Collection，為貓狗設計的一系列產品，有素色皮革、GG帆布、條紋織帶、花草圖樣和幾何圖樣字母G的項圈與牽繩，搭配Interlocking G標誌與鉚釘。不同長度和寬度的牽繩以及收納袋和項圈收納盒也都有相對應的材質與圖樣設計，能夠同色系搭配或混搭。

▲寵物用品 。（圖／品牌提供）

▲寵物用品 。（圖／品牌提供）

▲CELINE在Maison系列中帶來全新「毛小孩」用品， 雙材質的項圈、經典VOYAGE大型行李袋。（圖／品牌提供）

CELINE則是在Maison系列中帶來全新「毛小孩」用品，雙材質的項圈和皮帶由棕褐色光滑的小牛皮和標誌性的經典老花帆布製成，項圈上配有一枚銀質TRIOMPHE鎖片，提供四種尺寸挑選，所可通過皮帶釦進行調節，以適應各種狗狗的尺寸；經典VOYAGE大型行李袋以「DOG」或是「CAT」印花取代了原先品牌Logo，大容量可以收納許多寵物配飾。

關鍵字：

APUJAN, tails&me, 尾巴探險, 寵物

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