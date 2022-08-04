奶蓋級厚實泡沫！每天洗臉也變得好舒壓　精選8款神級潔顏品

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

清潔是肌膚保養的第一步，用錯清潔方法，像是沒有起泡就上臉、水溫太熱等等，都會讓肌膚變得乾燥粗糙，其中，選對好的產品也是重要的關鍵，以下就盤點多款厲害的洗面乳，只要一點點就可以濃密起泡，重點是洗完潔淨不乾澀，很多資深粉絲都會持續回購，難怪肌膚一直都很好。

＃迪奧 極淨舒緩潔顏慕斯

來自法國迪奧花園的「法國白睡蓮精萃」，可以幫助肌膚深層淨化，在接觸水的瞬間，會從霜狀質地迅速轉化爲綿密泡沫，讓洗臉也變成一件奢華、時尚的日常功課，幫助肌膚重現年輕光采，展現出細緻白皙的好膚況。

＃資生堂 莉薇特麗 抗皺淨煥活膚皂

抗老不只是保養該做的事情，應該讓它細緻到從生活、清潔就開始做，才能達到全方位的逆齡，資生堂莉薇特麗就推出全新活膚皂，乳霜的質地只需要一點點就可以迅速起泡，奶蓋級的厚實泡沫更可以讓肌膚清潔不摩擦，洗完超彈嫩。

＃伊麗莎白雅頓 白茶溫和透亮洗顏乳

凝膠的質地配方塗抹在肌膚之後，會帶來前所未有的清爽感受，不僅可以帶走臉部髒污，更能夠同時做到舒緩鎮定的效果，使用完清爽嫩透，讓肌膚重新深呼吸。

＃佐賀 白美茸洗顏球

選用全日本僅有1%白木耳中最珍稀的白美茸品種，每1000g只能產出2.5g有機保濕精華，富有超高保濕度和獨家專利的白美茸多醣體，沾水後可以直接滾上臉按摩，讓滿滿精華留在臉上，為肌膚注入營養再起泡按摩帶走髒汙，帶來前所未有的洗顏超新鮮呼吸感。

＃SKEAN 佛手柑淨嫩潔顏露

這款是洗卸合一的潔顏露，清爽的凝膠感質地，最適合燥熱的夏季，一點就可以搓出細緻泡沫，輕輕在肌膚上滑動，幫助帶走多餘油脂跟髒污，洗完肌膚潔淨不緊繃，搭配新鮮的柑橘香氣，讓人一秒飛到義大利西西里亞小島。

＃東森自然美 森美妍胺基酸保濕潔面霜

胺基酸是對肌膚最溫和的清潔成分之一，不僅使用起來不會乾澀，還可以達到溫和清潔，痘痘肌膚也可以輕鬆使用，裡面更是添加白牡丹茶萃取成分跟天竺葵精油，天然草本香氣使用起來療癒不刺激。

＃Prophecy Morocco 晶鑽絕世番紅花極緻潔顏皂

來自西班牙頂級油保養專家Prophecy Morocco推出全新的潔顏皂，濃縮的配方可以透過輕輕揉搓，釋放出細緻的泡沫，因為裡面含有有機番紅花成分，可以讓肌膚潔淨透白。

＃Papawash 木瓜酵素潔顏粉C卡姆

萃取100%天然木瓜酵素為主原料，添加天然卡姆果精華萃取，不僅可以幫助肌膚去除髒污，也能夠達到白皙的效果，有感洗去疲憊暗沉，重現年輕光采的膚況，柑橘的香調可以讓人洗臉也有療癒的感受。