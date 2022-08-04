愛馬仕億元錶展襲台　1900萬鑽錶、超限量工藝錶坐鎮

▲愛馬仕展出逾70只總值近1億元的複雜功能錶、工藝錶與珠寶錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

時隔兩年，愛馬仕（Hermès）匯集歷來最豐富的錶款、逾70只總值近1億元的新款與工藝錶，即起至14日於台北BELLAVITA百貨的愛馬仕旗艦店舉行CRAFTING TIME超凡腕錶展展出，讓錶迷能在加拿大藝術家Sabrina Ratté以漫遊時光為主題創作的多彩空間之中自在鑑賞，當中最華麗之作，是由鑲嵌圓鑽與長方形切割鑽石交錯排列如音符錯落節奏感的FAUBOURG POLKA Haute Joaillerie Cuff頂級珠寶腕錶，身價近逼1900萬元，若訂製需等待1年以上。

▲CRAFTING TIME愛馬仕超凡腕錶展於台北BELLAVITA百貨的愛馬仕旗艦店登場。（圖／愛馬仕提供，以下同）

▲愛馬仕錶展全場最高價之作為FAUBOURG POLKA Haute Joaillerie Cuff頂級珠寶腕錶，約18,969,700元。

愛馬仕不僅在珠寶鑲嵌工藝講究，於琺瑯彩繪、麥稈與細木鑲嵌等都有不少讓收藏家趨之若鶩的設計，多數錶款從招牌絲巾圖案發想，此次展出限量24只的白金鑲鑽Arceau The Three Graces工藝腕錶，即詮釋英國藝術家Alice Shirley於2020年創作的同名絲巾，採用木片細工展現栩栩如生的長頸鹿，旁襯琺瑯彩繪的花草。

▲愛馬仕長頸鹿圖案的Arceau The Three Graces 38mm木片鑲嵌工藝腕錶，2,194,800元。

細究複雜鐘錶世界，愛馬仕展出鈦金屬打造的Arceau Lift tourbillon repetition minute so black 飛行陀飛輪三問腕錶，以清脆悅耳的三問報時聲收服收藏家，其機芯布局與結構也別具巧思，無論是從正面賞鏤空面盤，或從錶背看機芯，都可見駿馬輪廓，與品牌DNA緊密相扣。

▲愛馬仕限量24只的Arceau Lift tourbillon repetition minute so black陀飛輪三問鈦金屬腕錶，7,847,900元。

陀飛輪錶不僅是複雜機芯工藝的表現，也是裝飾工藝最佳的舞台，伯爵（PIAGET）今年歡慶Rose系列問世40周年，因此特別為Altiplano系列增添玫瑰雕刻超薄手動上鍊陀飛輪錶慶祝，於珍珠母貝面盤上雕出朵朵玫瑰，鑲嵌粉紅藍寶石繞成顯示時與分的小盤，鑽石圈則環繞陀飛輪裝置，最令人驚喜的是粉色玫瑰花錶帶是由真實的花瓣製成，更貼近設計主題。

▲伯爵限量28只的Altiplano系列玫瑰雕刻超薄手動上鍊陀飛輪粉紅藍寶石鑽石腕錶，3,520,000元。（圖／伯爵提供）



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