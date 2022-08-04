「物慾是無底洞」5個方法讓你消費降級　用存錢取代花錢的快樂

記者李薇／台北報導 圖／unsplash

物慾，是一個像是無底洞一般的存在，「購物車裡面永遠都有沒結帳的商品」、「打開手機就想逛逛逛，想買的東西無窮多」、「遇到心動的東西，沒拿下，覺都睡不好」，這幾個情境，是很多人的生活寫照。

但長期以往，卻發現，房間裡面的東西堆積如山，擁有的快樂卻很短暫，甚至還陷入無窮無盡的精神空虛之中，這時，降低物慾就是你應該做的事情，實行極簡生活是每個人都要學會的課題，以下盤點5個方法，讓你生活更加輕盈又快樂。

＃在購買前先徹底省思

在購買商品之前，不是一頭熱的下單，而是先想想「你真的需要它嗎」、「它是生活的必需品嗎」、「家裡是否有功能相同的東西」等等，冷靜下來，先了解自己真實的需求，再考慮是否要下單，喜歡，不一定要擁有才會最滿足。

＃學會延遲滿足

再喜歡的東西，過了「衝動期」，可能是當下逛街的氣氛、出門的目的等等，想買的慾望就會逐漸降下來，等到一個月之後，再去思考，就會發現自己也許不是那麼想要，或是可能有更需要的東西出現，延遲當下想買的物慾，讓自己有更多長的時間思考，是消費降級的必學課題。

＃用存錢的快感代替消費的爽度

每個月給自己安排一個存錢的目標，把收入轉換成儲蓄或是理財，透過這樣的方式，讓自己帳戶滿滿，透過轉移滿足感，來代替買買買的物慾，避免自己進去不斷購物的消費陷阱，帳戶的數字，才是你生活的底氣。

＃挖掘物質以外的快樂

把生活拓展到逛街、花錢以外的事情，像是讀書、健身、提升自己等等，從中找到自信跟成就感，透過自我學習跟提升，充實自己的狀態，因應未來各式各樣的挑戰，當你發現你的學習，能為你帶來更大的效益時，會得到更多的快樂。

＃充分使用舊物

每天都在買買買的人，一定會發現，很多東西都只有使用一次、二次，就沒有使用了，很多衣服更是只穿幾次就換掉，還有一堆甚至穿不下、不合身等等，應該在買的時候就先審視「是否適合自己」，買了就充份使用，避免浪費。