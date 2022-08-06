LIFE・經典／奇美博物館齊聚《時代的臉孔》　與莎士比亞、英國女王面對面

▲奇美博物館30年大秀《時代的臉孔》，將展出可能是唯一一幅根據莎士比亞本人畫出的作品《威廉．莎士比亞》，推測與約翰．泰勒有關，於1600年至1610年創作。圖片版權：英國國家肖像藝廊。（圖／奇美博物館提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

暑假期間的台南展話題不少，繼台南美術館大排長龍的人浪之後，號稱「一生僅有一次遇上的機會」的奇美博物館《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》也將在8／27登場，趁英國國家肖像藝廊閉館整修期間，爭取到該館160年以來首度大量外借展品的機會，其中不乏從未離開英國的國寶級肖像作品，首度在海外亮相，讓參觀者透過各時代不同臉孔，探索內心自己的樣貌。

▲《溫斯頓，邱吉爾爵士》華特．西克特於1927創作，而畫家本身也充滿故事，他是一個被懷疑是英國著名罪犯開膛手傑克的藝術家，作畫的當下邱吉爾為英國財政大臣。圖片版權：英國國家肖像藝廊。

奇美博物館今年首度與英國國家肖像藝廊（National Portrait Gallery, London）合作，推出年度大展《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》（Icons & Identities: Masterpieces of Portraiture)，奇美博物館從1992年開館，2015年遷至現台南都會公園內的新館，已整整跨入30個年頭，而此展將作為博物館邁入30週年的特別大秀。

▲英國國家肖像藝廊外景。 圖片版權：英國國家肖像藝廊

成立於1856年的英國國家肖像藝廊，是全球首座肖像博物館與世界最大的肖像蒐藏機構之一，也是英國歷史悠久且極具特色的重要館所，總計有超過21.5萬件藏品，收藏16世紀至今影響英國與世界的人物肖像，等同是擁有英國歷史文化的重要縮影。

英國國家肖像藝廊開館160多年來，從未讓大批國寶級作品離開英國本土，近年因進行《鼓舞人心計畫》，閉館整修至2023年，鎮館藏品才得以進行史上第一次世界巡迴，能在台灣不需坐飛機長途跋涉，就能觀賞到無價的肖像作品，該館館長庫里南博士也表示，可能是「一生僅有一次遇上的機會」。

▲《艾薩克．牛頓爵士》哥佛雷．內勒爵士於1702創作，這幅畫在牛頓過世之前一直被他本人收藏。圖片版權：英國國家肖像藝廊。

本展集結眾多稀珍作品，包括1856年創館時的第一幅收藏《莎士比亞》也會亮相，據考證該作很可能是唯一一幅親見莎士比亞本人所繪製的畫作，後代許多莎翁肖像皆參考此畫而來。其他知名科學家如達爾文、牛頓等，以及目前為人熟知的英國王室，都是展覽重點。

▲《英國女王伊麗莎白二世「平靜」》克里斯．萊文； 羅伯．蒙迪於2012創作，其所戴的皇冠為1820年為英王喬治四世所打造的「鑽石王冠」，這也是女王在1953年加冕典禮儀仗遊行時所戴的冠冕。圖片版權：Chris Levine +Jersey Heritage 2004。

王室內包括登基70年的英國女王伊麗莎白二世、黛安娜王妃、劍橋公爵夫人凱特等皆在展出之列，伊麗莎白二世的作品，更是拍攝女王超過萬張製成的「全像攝影」（Holography），不僅鉅細彌遺，有3D立體效果。

▲《艾德．希蘭（紅髮艾德）》柯林．戴維森於2016創作，記錄的是艾德安靜省思的時刻。圖片版權：Colin Davidson。

另知名人物邱吉爾、柴契爾夫人、曼德拉、披頭四、艾美懷絲、大衛鮑伊、紅髮艾德、葛麗泰嘉寶、奧黛莉赫本與貝克漢等共近90件展品，共百位肖像人物，時代跨越500年，讓參觀者感受各領域的名人臉孔與生命歷程，啟發自己另一種嶄新對話。《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》展期從8／27至明年2／28止，全票450元。

▲《大衛．貝克漢》，羅倫佐．阿吉烏斯於1998創作。圖片版權：Lorenzo Agius。