日本「骨格診斷測驗」7題測出你的身材類型　1分鐘找出「命定神褲」

記者王則絲／台北報導

每個人都擁有不同的身形，對於許多女孩們來說，尤其是下半身的服裝最難挑選，要找到一件命定的褲子是很看緣分的。日本「骨格診斷分析協會」創辦人二神弓子老師便提出了3種身材類型的概念，包括直線型、波浪型和自然型，而UNIQLO今也特別邀請到穿搭顧問西喜老師分享一套「骨格診斷測驗」，透過7道簡單題目，能夠迅速了解自己的身形，並找到挑選褲子的方向。

▲UNIQLO六大神褲能滿足各種身形的需求。（圖／品牌提供）



西喜老師提到，每個人的骨格類型其實跟高矮胖瘦無關，主要根據每個人的胸部位置、肌肉質地、手腳與關節尺寸等不同來進行判斷，只要了解自己下半身的體型特徵，就能選擇正確褲裝改善整體比例。以下就先來測測看「骨格診斷測驗」，將能幫助大家更了解自己的身形。

▲進行「骨格診斷測驗」將能幫助正確挑選適合的褲款。（圖／品牌提供）



「骨格診斷測驗」

Ｑ1：你最常被稱讚的形容詞是？

Ａ：端正挺拔、Ｂ：文質彬彬、Ｃ：個性獨特

Ｑ2：你變胖時最先會胖哪裡？或是減肥時最難瘦的地方？

Ａ：胸部或手臂、Ｂ：肚子或屁股、Ｃ：沒有特別明確，均勻胖均勻瘦

Ｑ3：你的肩膀到手臂部位的特徵是？

Ａ：平肩，手臂偏粗、Ｂ：斜肩，手臂有肉但不算太粗、Ｃ：筆直的直角肩，肩膀骨頭明顯

Ｑ4：你認為你的「腰線」？

Ａ：明顯偏高、Ｂ：位置偏低、Ｃ：不太明顯

Ｑ5：你的大腿及小腿的特徵？

Ａ：大腿肉肉的，比小腿粗，但小腿線條直

Ｂ：整體看來大腿、小腿差不多，腳踝纖細，小腿線條可能有點Ｏ形

Ｃ：大、小腿肉感都不明顯，比較偏向骨感的感覺

Ｑ6：你的膝蓋特徵？

Ａ：膝蓋肉肉的，看不太到骨頭形狀

Ｂ：略有些骨感，大小正常的感覺

Ｃ：膝蓋骨頭比較明顯、突出

Ｑ7：你的腳的大小與腳背的特徵？

Ａ：腳背高而有肉，與身高相比可能比例偏小。

Ｂ：腳背低、腳板瘦，與身高相比比例差不多

Ｃ：腳背高度沒有特別高或低，不過腳的尺寸偏大

【解析】

答案中哪一個選項最多，就越偏向哪種類型，若是選擇答案很分散的人，就屬於混合型，每一種都可以試試看。

Ａ選項最多者：直線型

身形屬前凸後翹，整體比較厚有彈性且腰線偏高，腿部特徵上較有肉感，不過小腿線條較為筆直，在褲裝選擇上建議選擇直筒褲，若再搭配壓有中線的褲管設計，修飾度會更好。

▲打褶寬褲。（圖／品牌提供）



Ｂ選項最多者：波浪型：

身材較為單薄且肌肉質感較為柔軟，腰線偏低，整體的重心偏下，常給人一種柔弱的形象。在褲裝選擇上建議挑選有曲線的修身褲裝，也適合小心機的設計，褲型尤其是膝蓋以下的設計最好俐落、直筒一些，也很適合穿錐型褲或是小喇叭褲。

▲垂墜風修身喇叭褲。（圖／品牌提供）



Ｃ選項最多者：自然型：

四肢關節與骨感較為明顯，屬於就算胖一些還是顯瘦的類型，適合較寬鬆隨意的風格。所以在褲裝建議選擇寬鬆感大一號的單品，來增加下半身的重量，如寬版牛仔褲、工裝褲，最能駕馭出率性的態度。

▲寬版牛仔褲。（圖／品牌提供）



身形若屬於直線型，可以嘗試UNIQLO的「打褶寬褲」系列，不管什麼樣的腿型都能修飾，且此款在日韓都獲得銷售佳績，也是網紅們激推的款式，一條多用、適合多種場合；若屬於波浪型身材的女孩，當然也可以嘗試打褶寬褲，修飾梨形身材效果很好，不過「垂墜風修身喇叭褲」更能勾勒出身形的優點，並帶出女人味；若屬於自然型身材的女孩們就幾乎不用擔心，基本上你就是衣架子，不過你更適合「寬版牛仔褲」，經過改良的面料在夏日穿也不悶熱刺癢，尤其是五五身必備，拉長身形比例的功效十分卓越。

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