日本「骨格診斷測驗」7題測出你的身材類型　1分鐘找出「命定神褲」

記者王則絲／台北報導
每個人都擁有不同的身形，對於許多女孩們來說，尤其是下半身的服裝最難挑選，要找到一件命定的褲子是很看緣分的。日本「骨格診斷分析協會」創辦人二神弓子老師便提出了3種身材類型的概念，包括直線型、波浪型和自然型，而UNIQLO今也特別邀請到穿搭顧問西喜老師分享一套「骨格診斷測驗」，透過7道簡單題目，能夠迅速了解自己的身形，並找到挑選褲子的方向。
▲UNIQLO六大神褲能滿足各種身形的需求。（圖／品牌提供）
西喜老師提到，每個人的骨格類型其實跟高矮胖瘦無關，主要根據每個人的胸部位置、肌肉質地、手腳與關節尺寸等不同來進行判斷，只要了解自己下半身的體型特徵，就能選擇正確褲裝改善整體比例。以下就先來測測看「骨格診斷測驗」，將能幫助大家更了解自己的身形。
▲進行「骨格診斷測驗」將能幫助正確挑選適合的褲款。（圖／品牌提供）
「骨格診斷測驗」
Ｑ1：你最常被稱讚的形容詞是？
Ａ：端正挺拔、Ｂ：文質彬彬、Ｃ：個性獨特
Ｑ2：你變胖時最先會胖哪裡？或是減肥時最難瘦的地方？
Ａ：胸部或手臂、Ｂ：肚子或屁股、Ｃ：沒有特別明確，均勻胖均勻瘦
Ｑ3：你的肩膀到手臂部位的特徵是？
Ａ：平肩，手臂偏粗、Ｂ：斜肩，手臂有肉但不算太粗、Ｃ：筆直的直角肩，肩膀骨頭明顯
Ｑ4：你認為你的「腰線」？
Ａ：明顯偏高、Ｂ：位置偏低、Ｃ：不太明顯
Ｑ5：你的大腿及小腿的特徵？
Ａ：大腿肉肉的，比小腿粗，但小腿線條直
Ｂ：整體看來大腿、小腿差不多，腳踝纖細，小腿線條可能有點Ｏ形
Ｃ：大、小腿肉感都不明顯，比較偏向骨感的感覺
Ｑ6：你的膝蓋特徵？
Ａ：膝蓋肉肉的，看不太到骨頭形狀
Ｂ：略有些骨感，大小正常的感覺
Ｃ：膝蓋骨頭比較明顯、突出
Ｑ7：你的腳的大小與腳背的特徵？
Ａ：腳背高而有肉，與身高相比可能比例偏小。
Ｂ：腳背低、腳板瘦，與身高相比比例差不多
Ｃ：腳背高度沒有特別高或低，不過腳的尺寸偏大
【解析】
答案中哪一個選項最多，就越偏向哪種類型，若是選擇答案很分散的人，就屬於混合型，每一種都可以試試看。
Ａ選項最多者：直線型
身形屬前凸後翹，整體比較厚有彈性且腰線偏高，腿部特徵上較有肉感，不過小腿線條較為筆直，在褲裝選擇上建議選擇直筒褲，若再搭配壓有中線的褲管設計，修飾度會更好。
▲打褶寬褲。（圖／品牌提供）
Ｂ選項最多者：波浪型：
身材較為單薄且肌肉質感較為柔軟，腰線偏低，整體的重心偏下，常給人一種柔弱的形象。在褲裝選擇上建議挑選有曲線的修身褲裝，也適合小心機的設計，褲型尤其是膝蓋以下的設計最好俐落、直筒一些，也很適合穿錐型褲或是小喇叭褲。
▲垂墜風修身喇叭褲。（圖／品牌提供）
Ｃ選項最多者：自然型：
四肢關節與骨感較為明顯，屬於就算胖一些還是顯瘦的類型，適合較寬鬆隨意的風格。所以在褲裝建議選擇寬鬆感大一號的單品，來增加下半身的重量，如寬版牛仔褲、工裝褲，最能駕馭出率性的態度。
▲寬版牛仔褲。（圖／品牌提供）
身形若屬於直線型，可以嘗試UNIQLO的「打褶寬褲」系列，不管什麼樣的腿型都能修飾，且此款在日韓都獲得銷售佳績，也是網紅們激推的款式，一條多用、適合多種場合；若屬於波浪型身材的女孩，當然也可以嘗試打褶寬褲，修飾梨形身材效果很好，不過「垂墜風修身喇叭褲」更能勾勒出身形的優點，並帶出女人味；若屬於自然型身材的女孩們就幾乎不用擔心，基本上你就是衣架子，不過你更適合「寬版牛仔褲」，經過改良的面料在夏日穿也不悶熱刺癢，尤其是五五身必備，拉長身形比例的功效十分卓越。
►韓流發威！「怪物女團」奪小CK全球代言人 同款已經燒翻粉絲
我想要說....