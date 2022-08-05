fb ig video ETtoday search mobile

老是卡粉脫妝？YG彩妝師教「正確底妝順序」　妝前保養太多反而糟

>

▲▼ YG彩妝師教底妝正確順序 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@etudeofficial）

記者張毓容／綜合報導　 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

底妝老是卡粉、搓泥？上妝後沒幾個小時就斑駁脫妝？YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民就指出，很有可能是你搞錯了底妝順序或上妝手法錯誤。他就分享了一套上底妝的正確順序，從妝前護膚到定妝的關鍵秘訣都幫你整理好，老是畫不出理想底妝的人或是化妝新手，一定要學起來！

▲▼ YG彩妝師教底妝正確順序 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲▼ YG彩妝師教底妝正確順序 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

1.妝前保養

一上妝就卡粉脫妝，很大原因是妝前保養沒做對，很多人在底妝前，會用化妝水、精華、乳液、乳霜、妝前乳，堆疊一堆護膚品，這樣反而最容易使底妝搓泥。其實妝前保養用一組基礎的清爽保濕型化妝水＋乳液/乳霜就夠了，先在T字部位抹一遍水乳，再按壓帶到全臉，最後用棉花棒在容易脫妝的地方打圈擦掉多餘角質。

▲▼ YG彩妝師教底妝正確順序 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲▼ YG彩妝師教底妝正確順序 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

2.底妝

妝前用完基礎化妝水＋乳液之後，上底妝前可先用橘色遮瑕產品中和黑眼圈的顏色。而粉底的部分，因夏天天氣熱，朴東民推薦可以用粉膏類的底妝，遮瑕力不錯，持妝力也好，能緊緊服貼在臉上。

上的方式則建議直接用指腹沾取，由內向外平鋪在臉上，再用粉撲快速拍開，拍的時候頻率要快、用點力，把底妝壓得更緊實。這樣的上法，連眼下等紋路多的地方都不容易卡紋。

▲▼ YG彩妝師教底妝正確順序 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲▼ YG彩妝師教底妝正確順序 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

3.定妝

持久底妝的最後一步，定妝也要做好！朴東民建議，油性肌可先用定妝噴霧以Ｘ字型＋T字型上一層定妝噴霧，再用粉撲沾取蜜粉，按壓全臉定妝，最後再噴一層定妝噴霧。

乾性肌則是建議先在T字部位按壓一層薄薄蜜粉，再以O字型上一層定妝噴霧，能保留底妝微微的光澤感，但出油出汗也不怕脫妝。

►YG彩妝師教「6種萬能眼線畫法」　簡單百搭款、韓國女團風全都有

►頸紋超顯老！牛爾老師教「頸部保養流程」　淡化紋路更凍齡

►YG彩妝師教6種「超實用腮紅畫法」　畫對1秒瘦小臉還能減齡

關鍵字：

美妝, 彩妝, 化妝, 化妝師, 彩妝師, 底妝, 粉底, 上妝, 順序, 技巧, 秘訣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

陳若儀度假大秀纖腰美腿

陳若儀度假大秀纖腰美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

心事最多星座Top 3

心事最多星座Top 3

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

感情世界最單純星座Top 3 ！　第一名喜歡平淡，牽手過完一輩子

感情世界最單純星座Top 3 ！　第一名喜歡平淡，牽手過完一輩子

2022下半年「財運最好」星座排行Top 3！冠軍貴人運也好，機會非常多

2022下半年「財運最好」星座排行Top 3！冠軍貴人運也好，機會非常多

楊冪撞衫「小18歲」最強神顏輸了！　她中空馬甲線比例太好

楊冪撞衫「小18歲」最強神顏輸了！　她中空馬甲線比例太好

連續「被分手」　4種惹人厭心態，不改還是會被放生 「最佳前任星座TOP 5」，第1名不是好情人、分手後會伸出援手 美麗吃出來！話題「營養輔助品」，讓你夏日從裡美到外 6款「太陽眼鏡」推薦！BV粉色貓眼好時髦、圓臉戴孫藝真同款超顯瘦 你正面臨什麼心理困惑？超準心測解惑淺意識個性 「最愛面子」星座Top 3 ！　第一名自尊心比天高，隨時光鮮亮麗 擁有「好人緣」跟合群無關　4個特質讓大家都想跟你做朋友

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面