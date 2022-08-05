老是卡粉脫妝？YG彩妝師教「正確底妝順序」　妝前保養太多反而糟

▲。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@etudeofficial）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

底妝老是卡粉、搓泥？上妝後沒幾個小時就斑駁脫妝？YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民就指出，很有可能是你搞錯了底妝順序或上妝手法錯誤。他就分享了一套上底妝的正確順序，從妝前護膚到定妝的關鍵秘訣都幫你整理好，老是畫不出理想底妝的人或是化妝新手，一定要學起來！

1.妝前保養



一上妝就卡粉脫妝，很大原因是妝前保養沒做對，很多人在底妝前，會用化妝水、精華、乳液、乳霜、妝前乳，堆疊一堆護膚品，這樣反而最容易使底妝搓泥。其實妝前保養用一組基礎的清爽保濕型化妝水＋乳液/乳霜就夠了，先在T字部位抹一遍水乳，再按壓帶到全臉，最後用棉花棒在容易脫妝的地方打圈擦掉多餘角質。

2.底妝



妝前用完基礎化妝水＋乳液之後，上底妝前可先用橘色遮瑕產品中和黑眼圈的顏色。而粉底的部分，因夏天天氣熱，朴東民推薦可以用粉膏類的底妝，遮瑕力不錯，持妝力也好，能緊緊服貼在臉上。

上的方式則建議直接用指腹沾取，由內向外平鋪在臉上，再用粉撲快速拍開，拍的時候頻率要快、用點力，把底妝壓得更緊實。這樣的上法，連眼下等紋路多的地方都不容易卡紋。

3.定妝



持久底妝的最後一步，定妝也要做好！朴東民建議，油性肌可先用定妝噴霧以Ｘ字型＋T字型上一層定妝噴霧，再用粉撲沾取蜜粉，按壓全臉定妝，最後再噴一層定妝噴霧。

乾性肌則是建議先在T字部位按壓一層薄薄蜜粉，再以O字型上一層定妝噴霧，能保留底妝微微的光澤感，但出油出汗也不怕脫妝。

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