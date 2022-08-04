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連續「被分手」　4種惹人厭心態，不改還是會被放生

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▲▼ 「分手後走不出來」星座Top4 。（圖／Unsplash）

▲對方總是主動離開？（圖／pixabay）

編輯／借借

感情是互相的，希望對方如何與妳相處，對方也有一樣的願望，女性會有自己的角色，卻常常扮演失敗，成為被分手的一方？放下的原因有很多種，有時問題不在單一人身上，但靜下心後，試著看看自己是否已經不知不覺改變，成為對方想逃離的女友。

玻璃心
對方無意的一句話，時常造成你情緒上的大波瀾，到處都是妳生活中的地雷，小心翼翼要走得好辛苦，或者是自己低落的情緒，只是想換得對方更多的關注，這招數可用，用多了就無感，只會讓對方覺得太累。

失落,哭,女性。（圖／達志／示意圖）

▲控制自己的情緒，不要讓對方有壓力。（圖／達志示意圖）

愛上的是自己心中的白馬王子
偶像劇的男主角溫柔又體貼，自己男友應該也要做到這樣，沒到標準就強修正，爭吵是為了讓他更好，其實妳愛的不是他，妳只是想把對方變成「他」，當他成為妳的理想型，也就失去了他自己，怎能怪對方遠走高飛。

▲▼ 無預警分手3大星座。（圖／翻攝unsplash）

▲想全盤改變對方，往往是失敗的開始。（圖／unsplash）

連體理所當然
既然相愛就是要時時刻刻在一起，這種想法若不是碰到認同的一方，多半很難走下去，互相尊重給對方基本的自由，才是長久的相處之道，若這種手法僅是防止對方變心的手段，請先建立一下妳的自信心。

▲▼情侶,分手,復合（圖／取自免費圖庫pexels）

▲過於黏人，對方跟本身都會失去自我。（圖／pexels）

公主就是要被疼愛
從小就被捧在掌心，被疼愛自當是理所當然，只會頤指氣使，高高在上只會更孤獨，享受了呵護，卻感受不到愛的溫度，真正的公主不是華麗豪服而已，是要對方真心認為你是公主，想要好好照顧妳。

▲▼星座,分手,冷處理。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲高高在上的感情只會愈來愈不平衡。（圖／pixabay）

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

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