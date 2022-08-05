小S狂曬一雙「少女美腿」！　「下衣失蹤」節目造型每套都美翻

記者王則絲／台北報導

藝人小S（徐熙娣）近期主持節目《小姐不熙娣》獲得收看佳績，搞笑內容頻頻引發話題，此外，小S在節目上的造型亦是每集的亮點，近期她穿著美國設計師品牌Alice+Olivia經典的大娃娃頭LOGO服裝造型亮相鏡頭前，展現時髦品味，同時狂秀一雙「少女美腿」，長腿穿搭術每套都美翻。

▲小S節目造型選穿Alice+Olivia經典的大娃娃頭LOGO服裝。（圖／品牌提供）

稍早小S在節目上穿著Alice+Olivia經典的大娃娃頭LOGO白色針織衫搭配格紋短褲亮相，踩著黑白樂福鞋，呼應色調並營造逆齡學院風格。

▲小S節目造型狂秀一雙「少女美腿」。（圖／品牌提供）

另一套Oversized「下衣失蹤」的薰衣草紫色西裝造型，同樣來自Alice+Olivia，內搭不對稱背心製造女人味，展現甜辣並存的魅力；綴滿檸檬圖案的天空藍色針織外套，小S同樣以下衣失蹤方式搭配，一雙辣腿電力滿分，以青綠色的尖頭高跟鞋收尾，為夏日注入清新涼爽的感受，每一套都展現了修長的腿部線條，狀態不輸少女。

小S在節目上的造型相當多變，先前她也曾駕馭過撞色裝扮，以綠色基調的SANDRO上衣、短褲，搭配橘色跟鞋出鏡，抑或穿上洗練的直條紋西裝外套，來點霸氣性感的韻味也很不錯。

▲更多小S的節目造型。（圖／品牌提供）

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