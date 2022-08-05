fb ig video ETtoday search mobile

小S狂曬一雙「少女美腿」！　「下衣失蹤」節目造型每套都美翻

>

記者王則絲／台北報導

藝人小S（徐熙娣）近期主持節目《小姐不熙娣》獲得收看佳績，搞笑內容頻頻引發話題，此外，小S在節目上的造型亦是每集的亮點，近期她穿著美國設計師品牌Alice+Olivia經典的大娃娃頭LOGO服裝造型亮相鏡頭前，展現時髦品味，同時狂秀一雙「少女美腿」，長腿穿搭術每套都美翻。

▲小S《小姐不熙娣》節目造型。（圖／品牌提供）

▲小S節目造型選穿Alice+Olivia經典的大娃娃頭LOGO服裝。（圖／品牌提供）

稍早小S在節目上穿著Alice+Olivia經典的大娃娃頭LOGO白色針織衫搭配格紋短褲亮相，踩著黑白樂福鞋，呼應色調並營造逆齡學院風格。

▲小S《小姐不熙娣》節目造型。（圖／品牌提供）

▲小S《小姐不熙娣》節目造型。（圖／品牌提供）

▲小S節目造型狂秀一雙「少女美腿」。（圖／品牌提供）

另一套Oversized「下衣失蹤」的薰衣草紫色西裝造型，同樣來自Alice+Olivia，內搭不對稱背心製造女人味，展現甜辣並存的魅力；綴滿檸檬圖案的天空藍色針織外套，小S同樣以下衣失蹤方式搭配，一雙辣腿電力滿分，以青綠色的尖頭高跟鞋收尾，為夏日注入清新涼爽的感受，每一套都展現了修長的腿部線條，狀態不輸少女。

小S在節目上的造型相當多變，先前她也曾駕馭過撞色裝扮，以綠色基調的SANDRO上衣、短褲，搭配橘色跟鞋出鏡，抑或穿上洗練的直條紋西裝外套，來點霸氣性感的韻味也很不錯。

▲小S《小姐不熙娣》節目造型。（圖／品牌提供）

▲小S《小姐不熙娣》節目造型。（圖／品牌提供）

▲更多小S的節目造型。（圖／品牌提供）

►裴洛西奶奶82歲還天天踩高跟鞋！雖然厲害但其實有「這原因」

►韓流發威！「怪物女團」奪小CK全球代言人　同款已經燒翻粉絲

關鍵字：

徐熙娣, 小S, 小姐不熙娣, Alice+Olivia

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

陳若儀度假大秀纖腰美腿

陳若儀度假大秀纖腰美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

心事最多星座Top 3

心事最多星座Top 3

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

感情世界最單純星座Top 3 ！　第一名喜歡平淡，牽手過完一輩子

感情世界最單純星座Top 3 ！　第一名喜歡平淡，牽手過完一輩子

2022下半年「財運最好」星座排行Top 3！冠軍貴人運也好，機會非常多

2022下半年「財運最好」星座排行Top 3！冠軍貴人運也好，機會非常多

楊冪撞衫「小18歲」最強神顏輸了！　她中空馬甲線比例太好

楊冪撞衫「小18歲」最強神顏輸了！　她中空馬甲線比例太好

連續「被分手」　4種惹人厭心態，不改還是會被放生 「最佳前任星座TOP 5」，第1名不是好情人、分手後會伸出援手 美麗吃出來！話題「營養輔助品」，讓你夏日從裡美到外 6款「太陽眼鏡」推薦！BV粉色貓眼好時髦、圓臉戴孫藝真同款超顯瘦 你正面臨什麼心理困惑？超準心測解惑淺意識個性 「最愛面子」星座Top 3 ！　第一名自尊心比天高，隨時光鮮亮麗 擁有「好人緣」跟合群無關　4個特質讓大家都想跟你做朋友

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面