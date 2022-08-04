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打擊油頭！5款「去油蓬鬆」洗髮精，髮根鬆了、臉也小了

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▲▼洗髮盤點。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

近來由韓劇女主角朴恩斌掀起一股「蘋果頭」風潮，和長髮比起，這樣的輕盈短髮更需要蓬鬆感，然而夏季氣溫頻頻飆高，天氣濕黏悶熱造成頭皮出油、扁塌，想要擁有蓬蓬蘋果頭關卡重重，盤點夏季必備的蓬鬆髮品，幫你打擊油頭，髮根鬆了連臉都小了！

▲▼洗髮盤點。（圖／品牌提供）

▲Ryo 滋養韌髮強化髮根洗髮精，400ml，420元。

以人蔘全草與咖啡因的最佳配方強化髮根與髮絲強韌度，添加松針與薄荷萃取物，雙效皮脂控制，幫助打造清爽頭皮。

▲▼洗髮盤點。（圖／品牌提供）

▲咦式沐癒 沈靜淨化精油洗髮露，500ml，780元。

針對控油、頭皮搔癢、異味、頭髮扁塌適用，以快樂鼠尾草、尤加利、茶樹天然精油成分溫和淨化頭皮，溫和泡沫讓洗髮同時沉靜心靈。

▲▼洗髮盤點。（圖／品牌提供）

▲萊法耶 ASTERA 紫苑草舒緩髮浴，200ml，1,380元。

溫和清潔同時沁涼髮膚，舒緩髮膚不適狀態，添加高濃度天然植萃精油，去除髮絲不良氣味，洗後髮絲輕盈蓬鬆不扁塌。

▲▼洗髮盤點。（圖／品牌提供）

▲SABON 以色列綠玫瑰洗髮皂，75g，780元。

不含皂鹼，並注入來自摩洛哥與法國的有機摩洛哥堅果油和亞麻薺油，有助於保護頭髮纖維、自然亮澤，洗後秀髮清爽蓬鬆。

▲▼洗髮盤點。（圖／品牌提供）

▲BIO UP 根源強健豐盈洗髮精，500ml，1,980元。

運用獨家NEO17御髮科技結合專利雞尾酒配方，針對油性、細軟、容易扁塌髮質，不僅提供髮絲奢養修護，補充豐盈能量。

▲▼洗髮盤點。（圖／品牌提供）

▲A.M Fairyland 頭皮舒淨角質調理霜，100ml，490元。

內含澳洲堅果殼，清洗時可快速分解，淡雅木質香調，幫助減少擾人的頭皮味，清潔後的髮根蓬鬆超有感。

關鍵字：

去油, 蓬鬆, 洗髮

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