皮膚科醫師教「3種黑眼圈」改善法！亂敷茶包小心更嚴重

▲明亮細緻的眼周肌膚讓人看起來氣色好、更減齡。（圖／翻攝IG@etudeofficial、@hongsuzu）

記者張毓容／綜合報導

現代人生活忙碌，作息不定、常熬夜，不少人臉上都有「熊貓眼」，但其實黑眼圈成因有很多，不只熬夜、沒睡飽的人才會有。知名皮膚科醫師廖苑利就分享了3種黑眼圈類型的判斷法、成因和各自改善方法，想要消除、改善黑眼圈，先來了解自己的眼圈屬於哪種類型，再對症下藥才有效。

▲做好眼部卸妝清潔能避免色素型黑眼圈產生。（圖／翻攝IG@3ce_official）



＃色素型



色素型的判斷方式為輕拉下眼皮、按壓，黑眼圈顏色沒有變化，多以黑色、咖啡色為主。這類型黑眼圈的成因包含長期受到日曬、紫外線照射，卸妝清潔不乾淨，造成眼周色素沈澱、水腫。

而色素型黑眼圈的改善預防方式包含：

1.避免揉搓眼睛。



2.調整生活作息，早點睡、少熬夜，提高皮膚裡的帶氧血紅素。



3.不亂敷眼膜，或亂用水果、茶包敷眼睛。



4.日常多注意眼部防曬與清潔。

護膚品方面建議使用含有如菸鹼醯胺、熊果苷、維生素C衍生物（磷酸鈉鹽、磷酸鈉鎂）等美白成分的乳液、眼霜乳霜來幫助代謝色素沈澱，提亮眼周。

＃血管型

血管型的判斷方式為輕拉下眼皮，手指按壓黑眼圈，眼色變深，且多以藍色、紫色、青色為主。血管型黑眼圈的成因包含鼻子、眼周過敏，眼周肌膚薄，熬夜、睡眠不好，眼周血液循環不順暢導致。

血管型黑眼圈的對應方法包含：

1.調整生活作息，盡量早睡減少熬夜，提高皮膚裡的帶氧血紅素。



2.睡前不喝水。



3.判斷鼻子、眼睛是否過敏，如果有，及時看醫師，減少因過敏導致眼周血管擴張、血管顏色加深暗沈。

護膚品方面建議使用含有咖啡因、維生素C、維生素K等成分的眼霜，在一定程度上減少血液的淤積，進而改善血液循環。

▲醫師建議多吃抗氧化食物，幫助改善結構型眼圈。（圖／翻攝unsplash）



＃結構型



結構型的判斷方式為，眼袋和淚溝處有凹陷，在光線照射下有明顯的陰影形成。結構型黑眼圈的成因包含長期藍光照射、眼周疲勞以及年齡增長，皮膚衰老鬆弛，形成凹陷所致。

結構型黑眼圈的對應方法包含：

1.由於有凹陷問題，可經過專業醫師評估建議，施打玻尿酸幫助改善，



2.日常飲食可多吃紅蘿蔔、莓果類等有抗氧化成分的食物。



3.減少熬夜，提高睡眠品牌，避免用眼過度。

護膚品方面建議使用含有視黃醇、胜肽、咖啡因、維生素C、維生素D等緊緻拉提抗老的成分，幫助緩解眼周色素及細紋。

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