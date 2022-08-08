包・開箱／LONGCHAMP全新明星包款「Box-Trot」誕生　實用性不輸水餃包

記者王則絲／台北報導

說到法國精品LONGCHAMP最著名的手袋，不外乎就是Le Pliage®尼龍水餃包系列，實用性能與標誌外型擁有許多忠實粉絲，不過今年秋冬LONGCHAMP即將帶來一款全新的明星包款「Box-Trot」，方正包型設計的百搭、實用性完全不輸給水餃包，今日《ET FASHION》要來開箱的正是這款Box-Trot的迷你尺寸。

▲LONGCHAMP今年秋冬推出全新包款「Box-Trot」系列。（圖／品牌提供）



▲今日《ET FASHION》來開箱的「Box-Trot」手袋。（圖／記者王則絲攝）



LONGCHAMP今年秋季全新的明星包款「Box-Trot」系列，顧名思義就像個小箱子一樣有方正的外型與立體輪廓，猶如寬敞的方形馬棚；Trot的部分則是指一種馬術表演的項目，馬匹會隨著音樂節奏踩踏步伐、小跑步，是一種介於行走與奔馳之間的步態，相當需要技巧，也以此緊扣LONGCHAMP與馬術之間的歷史淵源。

「Box-Trot」以光滑小牛皮材質打造，手感堅實，摸起來卻是很滑順的，精細的細節反映工藝，近看翻蓋上的淡金色金屬徽章扣，正式品牌經典的奔馬和騎手圖樣，很有份量感，恰當的比喻著LONGCHAMP巴黎閨秀的獨立與能量。

▲「Box-Trot」細節與迷你尺寸的內部空間。（圖／記者王則絲攝）



LONGCHAMP想將「Box-Trot」系列推至品牌明星包款地位的決心，則反映在豐富的尺寸與選色上頭，「Box-Trot」共有五種顏色，包含經典黑、干邑色、大膽的亮橘色、時下流行的丁香紫和柏木色，以及三種尺寸，此次《ET FASHION》開箱款為迷你Size，裝有皮革手把提供手提使用，中型款式更偏向方正的比例，大款則是更實用耐裝。

▲「Box-Trot」中型尺寸。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



▲「Box-Trot」大款尺寸。（圖／品牌提供）



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