美麗吃出來！話題「營養輔助品」，讓你夏日從裡美到外

▲熱愛運動的李晶晶也有每天補充營養輔助品的好習慣。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏日為了維持健美體態，除了維持良好的運動習慣外，補充身體必需的營養元素是致勝的小秘訣。除了夠透過飲食攝取以外，直接補充營養品是最快速有效的方式。

根據運動營養師的建議，維生素D、鈣、鎂、鐵是女性日常必備的營養元素，因為它們與骨骼、肌肉功能與力量、神經功能與運動表現密切相關，尤其是女性，這幾項營養素比較容易不足。

維生素D人體無法自行合成，也較難透過足夠食物的攝取達到所需要的量，且根據國內營養調查顯示，將近有8成的女生攝取維生素D不足，再加上女性在意體態，常常控制飲食，因此更要注意維生素D的補充。

如果人體缺乏維生素D則會影響骨骼牙齒的健康、鈣質的吸收及運動的效率，也影響自身保護力，尤其是在與疫情共處的時期，長期維持完整的保護力就顯得格外重要。

而鎂與鈣除了是幫助骨骼與牙齒健康的好隊友，也是維持體態不可或缺的礦物質，鈣是幫助代謝的關鍵，鎂則是幫助放鬆的關鍵，但往往很難從一般中式飲食中攝取足量。

▲RACE ON 液態盾維生素D3滴劑

成分單純，只有維生素D3、吸收率好的中鏈三酸甘油脂及維生素E，滴劑補充起來更便利。

▲DHC 紅嫩鐵素（90日份）。

萃取動物性食物的血紅素鐵所製成，不易與茶或咖啡中的單寧酸產生反應，同時添加了維生素B12及葉酸，讓你擁有好氣色。

▲FANCL 鈣鎂複合錠（150粒）。

補充身體容易流失的鈣質，搭配鎂加強幫助保持骨骼與牙齒健康。