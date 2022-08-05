金世正5萬浪琴表上手眨眼比讚好俏皮　Jisoo被坦克錶迷倒連曬3只

▲金世正俏皮比讚，露出手腕上的浪琴DOLCEVITA多情系列腕錶。（圖／翻攝clean_0828 IG）



記者陳雅韻／台北報導

腕錶造型多以圓形、長方形、酒桶形為主，尤其圓形錶最受市場歡迎，但身為時尚指標的南韓女星們更勇於挑戰，近日今世正與女團BLACKPINK成員Jisoo，不約而同都戴上長方形錶款展現個人品味，金世正戴著約5萬元的浪琴表（Longines）DOLCEVITA多情系列腕錶，Jisoo則選擇卡地亞（Cartier）坦克錶，都是品牌經典不敗的長賣款。

▲浪琴表DOLCEVITA多情系列 YVY聯名腕錶，搭配棕色雙環錶帶，51,900元。（圖／浪琴表提供）

金世正在與安孝燮合演《社內相親》後爆紅，緊接著接演新劇《今日的網漫》深受矚目，她不時在IG分享工作與生活照，一張俏皮眨眼並豎起大拇指的照片，洩露了她的腕錶喜好，為浪琴融入義大利甜美生活精神的DOLCDEVITA多情系列腕錶，自1997年以來憑著優雅的長方形錶殼、點綴阿拉伯數字時標等典雅設計，受到全球女性的喜愛，穿搭風格清新的金世正也收藏一只。

▲Jisoo曬Dior新包，也讓她的卡地亞坦克錶搶鏡了。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

Jisoo則在秀Dior新包時，也讓卡地亞Tank坦克錶搶鏡了，她身為卡地亞形象大使，已戴過Tank Française石英錶小型款、Tank Louis Cartier手動上鍊機芯腕錶，此次為Tank Must腕錶，已是她第3只曝光的坦克錶，足見對此1917年問世系列的喜愛，錶款設計靈感源自俯瞰坦克車，垂直錶耳猶如履帶，是錶界最負盛名的長方形錶款。

▲卡地亞Tank Must精鋼石英錶，小型款82,500元。（圖／卡地亞提供）

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