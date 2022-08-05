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營養師：3種「排毒食物」多吃，改善便祕、痘痘，就連氣色都變好

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記者曾怡嘉／台北報導

最近新陳代謝差，感覺很多髒東西都累積在身體裡，各種小毛病不斷，是時候該身體大掃除了！營養師朱瑞君分享，像是便祕、冒痘痘、皮膚癢和口臭等，都和身體累積的毒素有關，建議以下3種食物多吃，幫你改善困擾，就連氣色都會變好！

▲▼營養師教吃排毒食物。（圖／Unsplash）

▲火龍果也能幫助排便。（圖／Unsplash，以下同）

#火龍果

當季的火龍果富含水溶性膳食纖維、胡蘿蔔素以及豐富維生素，就連黑色種子中也有鈣、磷、鐵等礦物質，其中的花青素更能幫助抗氧化，火龍果含鉀量高，能幫助身體排出鈉，消水腫效果相當好。

▲▼營養師教吃排毒食物。（圖／Unsplash）

▲加入檸檬製成檸檬薑水，是歐美人士的最愛。

#薑

薑本來就是瘦身好幫手，薑可以促進血液循環同時加速腸道蠕動，不太流汗的人可以吃薑幫助提升體溫，進而達到瘦身效果，像是磨成薑水或是喝薑茶都是好選擇，就連歐美人士也會飲食檸檬薑水來排毒，對於改善便秘很有幫助。
 

▲▼營養師教吃排毒食物。（圖／Unsplash）

▲夏天喝麥茶很解渴。

#麥仔茶

麥茶內有大麥與決明子，含有豐富的利尿礦物質成分，幫助水分代謝。不少日本女生也喜歡喝麥茶來減肥，喝麥茶對身體好處多多，不僅能促進血液循環、消水腫，就連麥茶中的香味都有安定神經和活化大腦的好處。

▲▼營養師教吃排毒食物。（圖／翻攝自FB/輕鬆瘦營養師朱瑞君）

▲（圖／翻攝自FB/輕鬆瘦營養師朱瑞君，以下同）

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關鍵字：

排毒, 食物, 營養師

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