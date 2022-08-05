萬寶龍粒面軟皮包滿足爸爸各場合　卡地亞萬元配件寵父親

▲爸爸背上萬寶龍大師傑作粒面軟皮系列腰包展現優雅運動風，24,100元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

父親節將至，為爸爸挑禮物其實不燒腦，從實用的皮件或配件類下手，讓他隨時都展現絕佳品味。萬寶龍（Montblanc）與卡地亞（Cartier）均是商品豐富的全方位品牌，特別是萬寶龍主打的大師傑作粒面軟皮系列，包款從正式的文件包到休閒的腰包、小皮件均備，讓爸爸能夠輕鬆切換不同風格。

▲萬寶龍大師傑作粒面軟皮系列中型文件包，50,000元。





▲萬寶龍大師傑作系列郵差包，31,500元。



萬寶龍大師傑作粒面軟皮系列，主打黑色柔軟粒面皮革製成的中型文件包，可以容納A4尺寸文件、13吋筆電並具多個收納層，可固定於行李拉桿上，更自在的風格則有郵差包供選擇，而假日時光則可換上腰包，比傳統後背包更輕便。同系列還有各式小型皮件卡夾，可依爸爸的需求挑選。

▲卡地亞Must de Cartier青金石色皮夾，13,700元。。（圖／卡地亞提供，以下同）

預算設定在一萬多元，於卡地亞也能尋得好質感的配件送給爸爸。旗下Must de Cartier青金石色皮夾正面壓印LOGO，讓人一眼認出品牌，內部可容納6張信用卡，為安全不出錯的優質選擇；此外，品牌也從經典坦克錶、Santos腕錶延伸，推出如錶框造型的Tank Asymétrique de Cartier皮帶，以及Santos de Cartier飛行員圖案袖扣，為整體造型增添時尚氣息。

▲模特兒戴卡地亞Tank Asymétrique de Cartier皮帶，13,400元





▲卡地亞Santos de Cartier飛行員圖案袖扣，19,000元。

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