男友瞞著妳跟異性朋友出去玩，該怎麼辦？心裡的「答案」就是解方

文／女子學

最近有人問我說，她發現自己的男朋友跟其他女生朋友偷偷出去玩，卻沒有告訴自己。他們出去玩還在Instagram動態發文，感覺很熱絡，讓她直接向男友表達不滿。沒想到，男友表面上跟她說不會再犯了，私底下卻是直接設定讓她看不到動態，繼續和其他異性互動，讓她不知道該不該分手。

▲發現另一半跟其他異性出去玩，妳該怎麼辦？（圖／免費圖庫unsplash，下同）



遇到這樣的問題，我想，每個人都會很困擾。明明已經告訴自己的男友，這樣做不ok，對方卻還持續地這樣做，好像怎麼講都講不聽似的。但是當對方這麼做的時候，其實有兩個層面可以來看，一個是對方，一個是自己。

跟其他異性出遊，是否就代表著對關係的不滿？



就對方的層面而言，其實值得思考的一件事情是，對方這麼做，是否代表他對於眼前的這段關係有著不滿？

有一些人，本來就可以允許自己和對方在關係內，持續地和異性朋友互動，對方和異性朋友出去玩，是否真的是想要偷吃呢？我們其實很難猜到對方的心思。

不過可以去思考的一個點就是，如果妳平時就對對方和異性朋友出去玩感到不滿，對方理所當然地會想要防著妳，畢竟他被看到了又要被罵，沒有人喜歡被罵，在想要保有和妳的關係，以及其他異性的交友關係之間，最好直接的方式，或許就是瞞著妳繼續和其他異性往來了。

妳在意的事情，不一定會發生



而妳之所以會對對方和其他異性互動感到不滿，擔心對方是不是會偷吃，其實不安全感源自於自己。

這並不是要說，妳有不安全感，就要忍氣吞聲。妳大可以選擇分手，或是跟對方大吵一架，但這不一定會是妳想要的。妳其實還想要知道的是，有沒有方法，可以讓對方留在自己身邊，同時不會跟其他異性互動，不是嗎？

如果是這樣的話，我必須說，這很難做到。我可以理解妳的擔憂，但如果對方就是一個會和異性當朋友的人，妳愈是限制對方，對方其實是愈痛苦的。

既然如此，一個可能的做法就是，告訴對方妳的不安全感，但也把決定權留給對方。妳可以跟對方說，看到對方跟其他異性出門，妳感到很不安，很害怕自己被取代，不知道對方到底是怎麼想的，妳希望釐清對方的想法。

當然，妳要說對方有沒有可能欺騙妳？我想，當然是有可能的。但是，對方也有可能真的是需要異性朋友的人，這得問對方，妳才會清楚對方的答案。如果，妳的想法是，無論如何對方都不能有任何的異性朋友，那我想，這段關係並不適合妳，妳已經有答案了。

作者粉絲團：貓心—龔佑霖

延伸閱讀

交友廣闊就是不專情？婚姻專家：「感情的殺手，就是在無形中對伴侶築了一道牆！」

在愛情裡喜歡主掌大權？控制源自「不安全感」：時時害怕失去，擔心對方離自己而去

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/