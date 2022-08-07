與朋友另一半的相處之道：融入生活圈界線分清楚，再熟也要讓三分

文／女子學

相信很多人在和伴侶交往一段時間後，都會將朋友介紹給另一半認識，也會希望另一半和自己的朋友能夠相處得好，甚至經常一起出去玩，久而久之雙方的朋友圈自然會融合在一起，不過這真的代表彼此間能以「朋友」之姿相處了嗎？

這個答案或許可以是肯定的，卻不一定真的是如此，有時候你以為自己跟對方已經夠熟了，但說不定對方只是出於你是伴侶的朋友而禮貌應對而已。

▲（圖／《三流之路》劇照）



朋友再熟，在對方伴侶面前也要讓三分



每個人對於朋友的界線不同，有些人個性外向，喜歡結交新朋友，自然也喜歡與朋友的另一半打成一片，而有些人個性較慢熟，對於不熟悉的人很難把酒言歡。

這時身為朋友的你，就需要識時務為俊傑，不要自以為大家都是朋友，而忽略了你的朋友是別人的另一半，還不斷提及自己過去和朋友的回憶，或是說嘴在他們還沒有交往之前你們都是什麼樣相處模式，要知道從前是從前，可是現在要尊重朋友是別人的另一半，尤其是容易讓人介意的異性朋友。

▲（圖／《太陽的後裔》劇照）



玩笑也要有點限度，朋友和另一半的親密仍有分別



同理，開玩笑也是需要有限度的！相信很多人都會覺得自己的朋友怎麼和別人交往後，就變得那麼難約出來，認為一定是朋友的伴侶管東管西，怎麼這麼小氣。

事實上，朋友和「男／女朋友」的親疏關係本來就是有別，每個人都有自己的取捨，也許是顧及另一半的感受而避嫌，也許是現階段的關係重心轉移，這些都是個人意志的選擇，身為朋友應該要尊重且給予幫助，而不是不顧界線說：「欸，你男／女友也太小氣了吧！上一任對象都不會這樣耶」，這種口無遮攔的玩笑話。

如何評斷哪些話能說、哪些事能做，有個非常簡單的判斷方法，那就是換位思考，想想若是當自己從另一半朋友的口中聽到這些內容，會作何感想便知道！

▲（圖／《相見你》劇照）



就算成為朋友，也要記得他還是朋友的伴侶



如果個性、興趣都剛好合得來，彼此間真的能成為合得來的朋友，無論是同性還是異性，也都別忘了對方除了是「自己的朋友」外，還是「朋友的伴侶」。該避嫌的地方還是要注意，盡量不要出現容易讓人瓜田李下的行為，畢竟你們的情誼是站在朋友介紹的基礎才認識的，應該要成為加乘關係的基石，而不是為了考驗他人的情感挑戰。

適時地留點空間，會讓人加倍喜歡你的得體，也會讓對方慶幸在和自己伴侶出現分歧時，有個懂「他」的人可以陪著一起分擔。

與朋友的另一半相處，絕對是門學問，畢竟這類型的交際並非必要。當朋友願意將自己的伴侶介紹給你認識時，這說明你在他心目中有一定的份量，反之若朋友的伴侶願意敞開心房與素不相識的你結交情誼，也要覺得是件值得開心的事。至於認識之後是否能深交、相處融洽就交給緣分的深淺來決定，相信無論和朋友的另一半處得如何，作為朋友的人總是希望朋友能幸福吧！

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