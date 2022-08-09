這段曖昧是單相思還是互有好感？4個建議推動雙方關係

文／女子學

兩人之間都對彼此抱持著好感與愛慕，但雙方都不知道對方的心意，也擔心是不是自己把友情當做了愛情，而產生「愛情錯覺」一廂情願的單戀，怕會毀掉兩個人原本友好的關係、變得尷尬，導致你們無法繼續前進、邁出最後一步。這樣的情緒讓人煩惱焦燥，不是嗎？若不想因為有所矜持而讓緣分錯過彼此，那麼以下4項建議能推動雙方關係、促進感情升溫。

1. 言行舉止都是表露心意的線索

真的喜歡而且想珍惜你的人，大多不會一開始就大獻殷勤，因為他們也會害羞、害怕是自己自作多情而保持觀望、不輕易表明心跡，但仍然可以從相處上的細微處觀察到。如果喜歡的話，在相處的時候，肯定會想面向著心儀的人，視線也不會偏離太多 ; 遇到與對方相關的事情時，也會將對方的心情一併考慮進去，體現出他的心儀程度。

▲從對方言行舉止就能看出心意。（圖／免費圖庫Pexels，下同）



2. 展現女性姿態，突顯異性魅力

還有一種可能性是由於陪伴在彼此身邊的時間久了，對方就越不容易感受到異性魅力。因此，嘗試不同的形象與裝扮，展現和平日不一樣的一面，讓對方感受到妳的「不尋常」和「有魅力」， 並移轉他的目光焦點放到自己身上。展現女性氣質的妝容、衣著、以及專屬的香氣等營造出氛圍，或是在對方面前不經意地扎起頭髮，都可能使人著迷或是心跳加速。

3. 和彼此的朋友聊聊，讓他們成為戀情的推手

如果還是對雙方是否處於互相暗戀的心意不確定，不妨和身邊的朋友、閨蜜聊聊，或是找機會問對方的好朋友們，因為當局者迷，旁觀者清，作為旁觀者的朋友們，往往更能看清局勢。甚至可向共同的朋友尋求幫助，他們可能發揮超乎尋常的助力，成為跨越戀情難關的強力推手。

4. 主動暗示對方，藉由對方的態度來判斷心意

例如暗示對方說想要一個情人、最近有人對自己展開追求等，觀察對方言行變化來判斷，對方對自己的心意到底為何？或是主動邀請對方約會，可能有機會向對方表明心意，進一步確立戀情。除非對方沒有想跟你談感情，否則不太可能被拒絕。對方一旦接收到你的心意，絕對會有所回應，甚至願意將關係更提升進一步。





如果已意識到雙方可能都互有好感時，別擔心會不會因為先投入自己的真心，最後換來一場空，因而太過小心翼翼，或是一直有著「先繼續再當一陣子朋友再看看情況吧！」的念頭。就這樣放任著曖昧是一種浪費！若是主動出擊的話，很有機會迎來你們最浪漫美好的結局！

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