鮭魚錶面竄紅　Zenith超限量、百年靈要等

▲Zenith Chronomaster Original Hodinkee限量版腕錶，限量300只，約285,000元。（圖／Zenith提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

綠色是近幾年錶界的流行色，但介於粉與橘色之間的「鮭魚色」，也有重返之勢，過往常出現在「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）斯文錶款上，近來則應用在運動風錶款，瑞士名錶Zenith與知名鐘錶網站Hodinkee合作推出Chronomaster Original Hodinkee限量版腕錶，即首度採用鮭魚色面盤搭配灰色調三色計時盤，讓人耳目一新。

▲Zenith首次採用鮭魚色面盤搭配灰色調三色計時盤。







▲Zenith Chronomaster Original Hodinkee限量錶計時可精確至1/10秒的El Primero 3600型自動計時機芯



Chronomaster Original Hodinkee限量版腕錶是此系列第一只限量錶，其面盤的鮭魚色，由Hodinkee團隊精心挑選，呈現較偏橙色而非紅的色調，配上啞銀色與灰色調計時盤與環圈，相當出色，翻到錶背可欣賞精確至1/10秒的El Primero 3600型自動計時機芯，僅限Hodinkee與Zenith網路商店銷售。

▲百年靈熱賣的Premier B25 Datora 42腕錶，407,000元。（圖／百年靈提供）

百年靈（Breitling）鮭魚面的Premier文化系列B25 DATORA 42計時腕錶則躍升為缺貨熱賣款，具計時碼錶與星期、日期、月份、月相顯示功能，洋溢濃濃復古風；萬寶龍（Montblanc）則向40、50年代Minerva經典腕錶致敬，推出鮭魚色面盤的傳承系列單按把計時碼錶，輔以藍色軌道式分鐘環、黑色鍍銠夜光太妃式時針和分針等，充滿古典氣息。

▲萬寶龍傳承系列單按把計時碼錶也呈現鮭魚色面盤，162,600元。

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