J.Sheon下個目標想學「劈腿」！Karencici水蛇腰竟是天天喝珍奶養成

記者王則絲／台北報導

創作歌手J.Sheon與新生代創作才女Karencici（林愷倫）今（5日）獲邀出席VANS「格局大開」活動，早已熟識的兩人活動上一同台，就像兄妹一樣頻頻笑鬧互虧。J.Sheon扣緊主題，宣布自己下個「格局大開」的行動，是想要學「劈腿」，出乎眾人意料；今日來了場短暫演出的Karencici火辣造型展露傲人水蛇腰，不過一問才發現，原來這般纖腰竟是天天喝珍奶養成的！

▲（左）Karencici、（右）J.Sheon今同台現身VANS「格局大開」活動。（圖／品牌提供）



VANS於今年七月起直營台灣市場，以「格局大開」為主題舉辦一連串街頭音樂、玩食潮流活動，不僅呼應經典的棋盤格元素，也訴說將在台灣帶來前所未有的重視行動，今日打頭陣的宣傳活動上，J.Sheon提到自己未來也有「格局大開」的新舉動，「我的腿筋要格局大開，想要學劈腿」，出乎眾人意料，原因是「健身前都會拉筋，我發現我的腿真的很不開，所以想說有一天可以坐下去。」但說正經的，J.Sheon也的確在籌備第3張專輯，並積極的鍛鍊身材當中，將給粉絲們帶來全新的視覺、聽覺饗宴。

▲J.Sheon與Karencici兩人互動宛如兄妹，讓現場笑聲不斷。（圖／記者王則絲攝）



先前在金曲獎頒獎典禮上爆紅的Karencici今也來到現場，她將上衣綁成扭結繫在腰間，露出一截水蛇腰，融合街頭風與歐美性感韻味，不料卻被J.Sheon開玩笑指稱穿搭「很心機」，對著Karencici說道：「我覺得她想讓腰看起來比較細所以⋯」話沒說完便被Karencici打斷：「沒有，是本來就很細。」兩人互動像是兄妹一般笑料十足。

不過看著Karencici如此傲人的纖腰與川字腹肌，令人好奇她究竟是如何練成的？沒想到答案卻是：「我也不知道，我也覺得是一個謎，我天天喝珍奶。」為鍛鍊身材辛苦健身的J.Sheon在一旁也表示嫉妒：「她真的沒在運動，還每天喝一杯珍奶。」只能說Karencici就是天生麗質吧。

▲VANS於8月5日至8月7日於台北三創廣場舉辦為期三天的街頭潮流音樂派對。（圖／品牌提供）

▲為迎接VANS在台灣市場的破格轉變，特別推出台北城市限定T恤，上頭有滑板、珍珠奶茶、豬血糕等元素，外型既潮又可愛，正是今天J.Sheon與Karencici兩人身上的服裝。（圖／品牌提供）



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