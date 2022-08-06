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營養師推薦「早餐3大組合公式」　吃對不怕胖還更有精神

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▲▼ 營養師推薦早餐3大組合公式。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師教早餐組合挑選公式，吃對食物更有精神。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

你的早餐也常隨便吃個麵包或三明治就結束了嗎？知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）提醒，早餐是一天當中的第一餐，吃對除了能有飽足感外，也能讓一整天更有精神！他就分享早餐的3大組合公式，照著吃讓你的早餐吃得更健康。

▲▼ 營養師推薦早餐3大組合公式。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃醣類＋蛋白質

醣類，就是指碳水化合物，是主要的能量來源，適量的碳水化合物可以讓早上更有精神，一般常見組合主食都是三明治或是漢堡，蕭瑋霖建議飲品搭配上，就不要再選含糖飲料，可以改選豆漿等植物性蛋白質飲品。

▲▼ 營養師推薦早餐3大組合公式。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃蛋白質＋蛋白質

蛋白質消化時間較長，可以吃得很有飽足感，如果是在飲食控制期間的話，可以嘗試增加蛋白質攝取量，而常見的蛋白質食物就是雞胸肉，建議可再搭配上高纖豆漿的植物性蛋白質，膳食纖維可以增加飽足感。

▲▼ 營養師推薦早餐3大組合公式。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃醣類＋膳食纖維＋蛋白質

蕭瑋霖表示，很多人會詢問穀奶跟豆漿是不是一樣，但基本上兩者類型不太一樣，穀奶主要是以碳水化合物為主，所以早餐習慣喝穀奶的人，他建議可再搭配雞蛋，來增加整體蛋白質攝取。

此外，蕭瑋霖也建議可以額外吃沙拉或是搭配水果，可以增加膳食纖維攝取，整體飽足感會大大提升。

蕭瑋霖也補充，很推薦早餐可以搭配高纖豆漿，主要有以下2個原因，其滿滿的植物性蛋白質，相較於吃肉，對身體負擔比較小，也可讓營養攝取更佳均衡；且高纖豆漿有膳食纖維，平常蔬菜吃比較少，可以適量喝，提升纖維的攝取量。

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關鍵字：

早餐, 健康, 公式, 組合, 秘訣, 飲食, 營養師

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