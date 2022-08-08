少女時代回歸全員海軍風　最有夏天氣息的條紋衫、水手服跟著穿起來

習記者蔡孟廷／綜合報導

「現在是少女時代！以後是少女時代！永遠是少女時代！」這句話應該深深的印在每一個SONE的腦海裡，這次15周年回歸的其中一張形象照，全員穿著水手服，清爽的造型讓人特別印象深刻。

永不過時的橫條紋、自然垂下的海軍領再加上冷色系為主的上衣，襯出每位成員的白皙肌膚。海軍風是夏日不可或缺的一大要角，那又是哪些元素讓海軍風每年夏季一到又開始重新流行呢？在這個熱力四射的夏天，一起跟著少女時代的腳步換上海軍風，成為最亮麗的一道風景線吧！

▲少女時代15周年回歸，全員換上海軍風條紋衫，清新風格讓人印象深刻。（圖／翻攝自IG@Girls' Generation）

說到海軍風就不得不提到法國1858年正式成為法國海軍制服的條紋衫（Breton Stripes），藍白相間的條紋一共有21條，是向拿破崙的21次勝利致敬，同時也方便讓其他船員及早發現不幸掉落於公海的法國水手。

隨著時間的演變，條紋衫也從軍營慢慢走到民間，越來越多名人也逐漸將條紋衫穿上身，畢卡索、奧黛麗赫本、瑪麗蓮夢露等等的大明星也都是條紋衫的粉絲。在此之後，條紋衫的美觀開始逐漸被重視，各種不同顏色、線條粗細、密度的設計琳瑯滿目，就像是海邊的白色浪花，一陣一陣的打在礁岩上，化成一件件涼爽的條紋衫，為每個人帶來屬於自己獨一無二的夏日印象。

▲條紋衫除了最經典的藍白條紋之外，也有越來越多品牌在傳統上創新，做出不同風格（圖／翻攝Jean Paul Gaultier、Armor Lux）

而水手服則是可以追溯自1857年的英國海軍制服，原先水手服是做為工作服所使用，而廣為人知日本女高中生所穿著的水手服，則是在1921年傳入日本。1980年代，日本當時身為偶像輸出大國和時尚的掌舵者，水手服從此風靡整個大東亞地區，水手服也從制服變成穿搭的熱門選項之一。

現在仍然有許多品牌將水手服融入設計當中，像是Kenzo在2023年春夏秀場中就有出現以水手服為靈感的造型，而MIU MIU更是箇中好手，每年都會推出不同的水手服，讓消費者們愛不釋手。

▲（左）MIU MIU和（右）KENZO今年不約而同的推出水手服設計，嗅到時尚圈即將吹起海軍領的浪潮（圖／翻攝自MIU MIU官網、KENZO官網）

海軍風清爽的造型，像一陣沁涼的海風，吹散黏膩燠熱的夏天，一條條橫條紋讓樸素的T恤變得清涼自在，水手服的大領子則像是在海岸翻湧的波浪，熱情而奔放。這些數百年前被發明出來的樣式，不僅沒有被時代所淘汰，反而一次又一次，在時尚的浪潮裡乘風破浪。讓海軍風成為今年夏天最透心涼的回憶，同時也是對少女時代15週年回歸最盛大的獻禮。