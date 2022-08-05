總覺得自己運氣差？5個轉運的小秘訣，讓你人生逆轉！

記者李薇／台北報導 圖／pexels

常常有人覺得自己運氣不好，有些時候甚至長達好幾年都這樣，但實際上可能是因為你沒有以下5個小習慣，其實只要多說、多做，自然而然就會改變氣場，好運慢慢就會降臨在你身上。

轉運小秘訣1：常保笑容

愛笑的人，通常運氣都不會太差，因為你常保笑容，積極樂觀的態度，不僅別人看到都會想要幫你一把，更重要的是生活大大小小的煩惱也會因此變小，笑一笑就過去了，沒有什麼難的。

轉運小秘訣2：改變口頭禪

經常說出來的話會改變你的氣場，就像很多人常常把「沒錢」掛在嘴邊，當然就會視沒錢為理所當然，但是今天改變一下你的口頭禪，就可以讓語言去改變自己的磁場，讓自己越來越好，不好，也會從說出來的話，慢慢改變自己，變成好的狀態。

轉運小秘訣3：停止自我消耗

很多人時候自我的消耗來自於「我成為不了別人的期待」或是「別人沒辦法滿足我的期待」，因此會不斷要求自己、達到既定的目標，但別人的期待無止盡，常此以往，就會就會陷入無止盡的循環之中，自己的熱情跟耐性不斷被消耗，當然就會越來越疲乏，運氣自然不可能好。

轉運小秘訣4：減少抱怨

抱怨生活中的瑣事很舒壓，但每天都只想著抱怨，自己也會沉浸在不好的負面氛圍裡面，常此以往，氣場當然不可能變好，所以減少抱怨、減少對事情的不滿，把它變成一個養分，轉換心境，不要放大情緒，自然好運就會源源不絕。

轉運小秘訣5：多說謝謝你、我愛你

常保感恩的心也是讓自己慢慢變好的方法，這些話不一定要對別人說，也可以自己默數，只要心懷感恩，就可以讓自己看待事情的方式轉變，從總是看到陰暗面、變成看到積極面，常此以往，當然好運就會跟著來。