70歲比莉姐駕馭男裝大衣超時髦！　合體「女兒們」霸氣登封

記者王則絲／台北報導

在Netflix熱門喜劇《媽，別鬧了！》中出演母女檔的比莉、賈靜雯與柯佳嬿，近日3人在戲外再度合體，一同獲邀擔任《ELLE》雜誌8月號封面人物。封面大片中，比莉姐穿著一身黃色印花的PRADA男裝大衣，輕鬆駕馭出華麗霸氣，時髦爆棚，一旁兩位「女兒們」也不遑多讓，超個性的造型又帥又美。

▲《媽，別鬧了！》主演比莉姐、賈靜雯、柯佳嬿合體登封。（圖／《ELLE》提供）

不說大家可能不知道，比莉姐今年其實已經70歲了，但她依然是這麼的活力滿點又可愛。比莉姐平時就是一位酷媽，跟兒子周湯豪從小就會在家裡放音樂、換裝走秀，每天都會把自己打扮得很時髦，這次在《媽，別鬧了！》中更是狂換多達百套服裝。

這回登上雜誌封面，比莉姐以充滿酷勁的造型出鏡，身穿PRADA的男裝黃色印花大衣，讓超寬的肩線就這麼搭在肩上，並直接作為一條裙子來穿，腳上再踩著一雙金色的亮面長靴，噴發狂放的氣勢，時髦炸了。一旁賈靜雯則是穿著帥氣的BALENCIAGA黑裝，與「媽媽」起到相輔相成的作用；柯佳嬿的羊腿袖裙裝來自Salvatore Ferragamo，顯得十分高雅。

另套造型中，比莉姐穿著BUERLANGMA的黃綠色禮服側躺在鏡頭前，展現保持得宜的身形體態，唯美S曲線絲毫不輸時下年輕女星；最後一套玫瑰紅色的BUERLANGMA巨大皺褶禮服，則十足襯托了比莉姐的浮誇性格，同時也是非常具有挑戰性的服裝，顯現比莉姐高超的表現力。