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99%的人都犯過！這3種衣服絕對不要買　否則只會囤積在衣櫃穿不得

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記者李薇／台北報導　圖／pexels

買衣服的時候，一般人都只會看穿起來漂不漂亮、合不合身，但想要買得實穿，除了這兩點之外，材質、生活習慣更是要考慮進去，以下盤點這3樣衣服絕對不要買，才能避免買到不適合的單品，最後囤放在家裡，佔位置、又穿不了。

▲衣服,質料,穿搭,衣櫃,購物。（圖／pexels）

＃經常需要打理的衣服

像是有些亞麻材質、棉麻材質的衣料，穿起來雖然涼快透氣，但是卻很容易顯皺，除了洗完晾乾的時候要先拉平，有些甚至還需要燙過，才能看起來不會這麼邋遢，建議不是很勤勞的話，避免買這類型的衣料品，以免沒時間打理，就變成囤在衣櫃的巨獸。

▲衣服,質料,穿搭,衣櫃,購物。（圖／pexels）

＃難搭配的衣服

很多人買衣服就喜歡買設計款，有時候甚至是眼光就是看上比較複雜的款式，不是說不好，但這類型的衣服常常需要事先搭配，如果懶得先處理，或是出門總是匆匆忙忙的，那就建議買一些比較基本款的單品，每天不需要想，就可以直接穿出門，方便又實穿。

▲衣服,質料,穿搭,衣櫃,購物。（圖／pexels）

＃質感比較差的衣服

質感比較差的衣服，通常洗幾次就會容易出現脫線、變薄的狀況，甚至穿幾次不能穿了，因此建議在購買上，可以挑選比較中價位的衣服，穿起來版型會比較好，同時穿的時間也比較耐磨，避免變成拋棄式的單品，別省小錢，最後導致還是要花更多錢買更多衣服。

關鍵字：

衣服, 質料, 穿搭, 衣櫃, 購物

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