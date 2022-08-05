fb ig video ETtoday search mobile

孫芸芸火辣泳衣天天被問　狂愛香奈兒、澳洲牌素面款

>

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸在義大利度假，穿澳洲泳裝品牌Zulu & Zephyr針織小可愛與高腰褲。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣第一名媛」孫芸芸正在義大利度假勝地卡布里島（Capri）旅行，熱愛陽光與大海的她，連日換泳衣在海邊拍美照，不僅大曬令人稱羨的S形火辣身材，也為海灘穿搭做最佳示範，天天引粉絲關注泳衣的品牌，今她穿藍色小可愛搭高腰褲露緊實腹肌，特別標註是出自澳洲品牌Zulu & Zephyr的設計。

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸穿低胸高衩泳衣，火辣指數破表。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

孫芸芸歷來所穿的泳裝、比基尼，多以單一色調為主，鮮少滿版印花上身，澳洲品牌Zulu & Zephyr的設計風格正符合她的喜好，沒有花俏剪裁與裝飾，一切以素色泳衣為主，僅在布料上做變化，品牌另一特色商品是針織小可愛與高腰褲，穿起來洋溢復古風情，收服時尚資優生孫芸芸。

▲▼孫芸芸 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸在澳洲穿香奈兒彈性羅紋Jersey針織泳衣，搭配總值近355萬元的珠寶手環。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

香奈兒（CHANEL）黑白色系的泳裝也是孫芸芸的心頭好，她不僅與香奈兒大使、BLACKPINK成員Jennie撞同一件白色泳衣，在澳洲海邊做日光浴時也與林志穎老婆陳若儀撞同一件黑色彈性羅紋Jersey針織泳裝，且她總不忘搭配珠寶手環，當時戴上總值近355萬元的寶格麗（BVLGARI）Serpenti鑽石手環、卡地亞（Cartier）LOVE鑽石手環，洩露貴太太身分。

►孫芸芸遊艇曬S形火辣曲線　海島度假背6萬洞洞包

►楊祐寧老婆婚紗搭香奈兒小白鞋太美　率性新娘絕配水鑽運動鞋

關鍵字：

孫芸芸, 香奈兒, CHANEL

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

陳若儀度假大秀纖腰美腿

陳若儀度假大秀纖腰美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

心事最多星座Top 3

心事最多星座Top 3

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

鮭魚錶面竄紅　Zenith超限量、百年靈要等

鮭魚錶面竄紅　Zenith超限量、百年靈要等

愛馬仕億元錶展襲台　1900萬鑽錶、超限量工藝錶坐鎮

愛馬仕億元錶展襲台　1900萬鑽錶、超限量工藝錶坐鎮

Tiffany搶進NFT　把CryptoPunks變可以戴的奢華鍊墜

Tiffany搶進NFT　把CryptoPunks變可以戴的奢華鍊墜

孫芸芸遊艇曬S形火辣曲線　海島度假背6萬洞洞包 楊祐寧老婆婚紗搭香奈兒小白鞋太美　率性新娘絕配水鑽運動鞋 裴洛西狂愛鮮亮套裝當「色票女王」　破百萬珍珠襯強人氣勢 平價市場常勝軍！紅米手機第二波開賣 68 秒賣 1 萬支 凱特王子妃難得短褲造型露美腿　腳穿2,100元小白鞋必收 楊祐寧老婆美背全都露辣翻　巧搭11萬Tiffany耳環當最美新娘 羅志祥3000萬頂級名錶再添1只　搶到超限量的武士陀飛輪

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面