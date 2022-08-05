孫芸芸火辣泳衣天天被問　狂愛香奈兒、澳洲牌素面款

▲孫芸芸在義大利度假，穿澳洲泳裝品牌Zulu & Zephyr針織小可愛與高腰褲。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣第一名媛」孫芸芸正在義大利度假勝地卡布里島（Capri）旅行，熱愛陽光與大海的她，連日換泳衣在海邊拍美照，不僅大曬令人稱羨的S形火辣身材，也為海灘穿搭做最佳示範，天天引粉絲關注泳衣的品牌，今她穿藍色小可愛搭高腰褲露緊實腹肌，特別標註是出自澳洲品牌Zulu & Zephyr的設計。

▲孫芸芸穿低胸高衩泳衣，火辣指數破表。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

孫芸芸歷來所穿的泳裝、比基尼，多以單一色調為主，鮮少滿版印花上身，澳洲品牌Zulu & Zephyr的設計風格正符合她的喜好，沒有花俏剪裁與裝飾，一切以素色泳衣為主，僅在布料上做變化，品牌另一特色商品是針織小可愛與高腰褲，穿起來洋溢復古風情，收服時尚資優生孫芸芸。

▲孫芸芸在澳洲穿香奈兒彈性羅紋Jersey針織泳衣，搭配總值近355萬元的珠寶手環。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

香奈兒（CHANEL）黑白色系的泳裝也是孫芸芸的心頭好，她不僅與香奈兒大使、BLACKPINK成員Jennie撞同一件白色泳衣，在澳洲海邊做日光浴時也與林志穎老婆陳若儀撞同一件黑色彈性羅紋Jersey針織泳裝，且她總不忘搭配珠寶手環，當時戴上總值近355萬元的寶格麗（BVLGARI）Serpenti鑽石手環、卡地亞（Cartier）LOVE鑽石手環，洩露貴太太身分。

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