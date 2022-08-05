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蔡依林竟編出「類Prada托特包」　姊姊下訂狂讚手巧

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▲▼ 蔡依林編織包 。（圖／翻攝IG）

▲蔡依林日前戴上自己編的帽子，在IG寫下「草帽編織趣」。（圖／翻攝jolin_cai IG）

記者陳雅韻／台北報導

天后蔡依林（Jolin）不僅歌藝、舞功了得，私下還是做蛋糕高手，她持續培養新興趣，被姊姊蔡旻紋爆料她近日迷上編織產品，只要肩上能掛的、頭頂能載的、手能提的，她都能生產出來，蔡旻紋因此向她下訂近日在各大社群洗版的Prada拉菲草手提袋的類似款「類Prada手工編織托特包」，成品讓人滿意極了。

▲▼ 蔡依林編織包 。（圖／翻攝IG）

▲蔡旻紋向蔡依林下訂「類Prada手工編織托特包」，桃紅色成品讓她滿意極了。（圖／翻攝jo_tsai_IG）

▲▼ 蔡依林編織包 。（圖／翻攝IG）

▲蔡旻紋向蔡依林訂編織包的對話相當逗趣。（圖／翻攝jo_tsai_IG）

日前蔡依林在IG分享戴新帽的照片，寫下「草帽編織趣」，原來是她自己編的作品，她的好手藝吸引親友下訂，姊姊蔡旻紋笑稱不能放過她，立刻下訂耗時最久的 「類Prada手工編織托特包」，姊妹倆搞笑對話表示此手工製作包款毋須配貨，只需耐心等待。

▲▼ 蔡依林編織包 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸背Prada拉菲草手提袋近日相當火紅，61,000元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

蔡依林親手編的桃紅色洞洞包一到手，讓蔡旻紋開心背上街，大讚妹妹手巧，而這款「類Prada手工編織托特包」的靈感來源，是近期名人在社群狂洗版的Prada拉菲草手提袋，包括名媛孫芸芸、女星徐若瑄都擁有，洋溢度假感。

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關鍵字：

蔡依林, 蔡旻紋, Prada

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