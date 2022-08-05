網實測有用！「水乳濕敷法」正夯，7天肌膚亮一號

▲水乳濕敷法很適合夏天使用。（圖／品牌提供、翻攝自IG/aoihamada）

記者曾怡嘉／台北報導

最近覺得肌膚粗糙，臉色變得好暗沉？不妨試試風靡韓妞的「水乳濕敷法」，幫助肌膚急速補水同時提升肌膚質感，小紅書上也有不少網紅實測，只要跟著做，短短7天就能讓膚質大躍進。

4天角質更新（第1天、第2天、第4天、第5天）

使用化妝棉取50元硬幣量的化妝水，全臉以劃圓方式於肌膚乾燥、暗沉部位螺旋拋光，將角質更新優化，肌膚紋理飽滿細緻。拋光後取10元硬幣大小的乳液均勻塗抹全臉，封存最精華的養分。

3天 極效蓄水（第3天、第6天、第7天）

取適量化妝水浸透化妝棉，濕敷於全臉，再使用乳液乳均勻薄擦一層在化妝棉外層，幫助強化精華水成分的滲透滋養效果，濕敷5分鐘後，將有塗乳液的那一面翻過來，再敷5分鐘，時間到了之後再用以手掌輕輕按壓臉部吸收。

水乳濕敷CP推薦

▲SHISEIDO 激抗痕亮采緊緻露，150ml，2,900元、激抗痕亮采緊緻乳，100ml，3,200元。

全新升級，除原有明星成分，更添加白金水精華與純淨蜂王漿精萃，質地潤澤好吸收，敷完肌膚光澤超有感。

▲IPSA美膚微整機能液，200ml，1360元、IPSA ME自律循環液，175ml，2,350元。

被譽為濕敷神水的美膚微整機能液，無添加酒精，幫肌膚長效保濕，搭輕乳液調理肌膚，敷完肌膚亮一號。

▲AQUA LABEL 健康浸透化妝水(清爽)，220ml，400元、健康浸透乳液，145ml，440元。

幫助提升健康的肌膚力，讓膚質從肌底自然透出潤澤淨亮感，實現健康美肌，肌膚吸飽水分，氣色整個變超好。