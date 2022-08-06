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營養師教「168斷食法」食物選擇3大原則！禁食期間能吃「1食物」

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▲▼營養師教168斷食飲食原則。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲營養師分享「168斷食法」禁食期間能吃和能少量吃的食物。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels、IG@babebani

由許多明星名人帶起流行的「168斷食法」，執行方式簡單又好記，可說是這幾年最紅的「國民減肥法」，但對於有些剛開始嘗試的人來說，禁食的16小時完全不吃好痛苦，想吃一點東西，又不知道吃什麼才好。知名營養師張家榕就分享了168斷食法禁食期間的食物選擇3大原則，挑對食物適時少量吃，才能避免影響斷食效果。

▲▼營養師教168斷食飲食原則。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃斷食期間可以吃

一天16小時的斷食期間，理論上是能不吃就不吃，或是要以無熱量、無糖的飲品為主，像是氣泡水、黑咖啡、黑豆水、無糖茶、南非國寶茶、玉米鬚茶。如果想要增加飽足感，張家榕也建議可以將一天喝水量提高到體重（kg）x 40 c.c.，且8小時進食期間，正餐要選對食物，要吃飽。

▲▼營養師教168斷食飲食原則。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃斷食期間不舒服時可吃

斷食（禁食）期間，如果真的很不舒服或餓到情緒低落、生氣，可以適時吃一點點低熱量、較不影響血糖的食物，比如無糖豆漿、燙青菜、高湯、一點雞胸肉、一點鹽…等，幫助度過斷食時間。另外，張家榕建議可先從較溫和的14/10斷食法開始嘗試。

▲▼營養師教168斷食飲食原則。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

＃斷食期間不可吃

斷食期間本就不建議吃東西，尤其是高醣和含糖食物，像是水果、澱粉類、鮮奶優格、零食飲料等。

而蘋果醋、檸檬汁、蜂蜜水在不少人印象中是健康飲品，也有人疑問斷食期間是否能喝，張家榕表示這3類飲品仍含有少量碳水，如果加的量較多、濃度較高，有熱量和糖分，依舊會影響血糖，以嚴格的斷食來說就不建議喝。

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