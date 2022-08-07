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立秋來了！營養師：留意秋燥4件事，愛玉蜂蜜吃起來

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▲▼營養師：留意秋燥4件事。（圖／Unsplash）

▲營養師分享補充蜂蜜能提高免疫力。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

今天就是立秋了，緊接而來的就是秋燥，因為到了秋天會日趨乾燥，像是有人的鼻子和肌膚可能都會有乾燥不適感，甚至會影響到日常作息，營養師余朱青帶你了解秋燥容易發生的問題與對應法。

#呼吸道症狀

秋天可能會有口乾、乾咳、呼吸不順，甚至有流鼻血的症狀，營養師余朱青分享，這些可能都是因為秋燥引起，建議可多補充木耳、蘆薈、愛玉、蜂蜜等提高免疫力，且能護肺的食物。

#皮膚乾癢

當肌膚油脂分泌變少，且秋季濕度較低，所以換季很容易產生乾癢症狀，這時候適時補充水分非常重要，在護膚保養方面可以建議選擇溫和鎖水的保濕產品。

#便祕

當體內水分減少，多少會引起便秘等問題，營養師余朱青建議每天早起時可以馬上喝下一杯300cc以上的檸檬水增加新陳代謝，此外還可以多做腹部按摩，能幫助放鬆神經與內臟的效果。（以肚臍為圓心，上下左右各5公分的範圍，用手掌做順時針方向輕壓按摩，每次三分鐘，每日可做多次）。

#心血管疾病

天氣變涼容易引起血管收縮，高血壓者需要更加注意自己的身體狀況。如若血壓控制不好，就容易發生中風，這時更應該有充足的休息，像是早睡晚起增加睡眠時間、適量運動與避免過度勞累都是降低腦血管疾病的有效方法。

▲▼留意秋燥4件事。（圖／翻攝自FB/營養師/余朱青）

▲（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

關鍵字：

立秋, 秋燥

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