fb ig video ETtoday search mobile

小心「5大NG洗臉方式」擦再貴的乳霜都沒救！　按摩太久超傷臉

>

▲▼ 5大錯誤洗臉方式 。（圖／翻攝IG）

▲洗臉看似簡單卻藏著許多細節。（圖／翻攝IG@goodal_official）

編輯／Molly

洗臉清潔是人人每天必做的事，也是養護肌膚的第一步，做好清潔才能讓後續保養發揮作用，但很多人天天洗臉卻可能都洗錯！像是以下5種很常見的錯誤洗臉方式，容易傷害肌膚、變成敏感肌，就算擦用再貴的乳霜、保養品，肌膚都好不了。

▲▼ 5大錯誤洗臉方式 。（圖／翻攝IG）

▲洗臉的水溫過冷或過熱都對肌膚不好。（圖／翻攝IG@ahc.official）

NG 1：用太冰或太燙的水洗臉

有些人習慣沖澡時順便洗臉，但通常洗澡時的水溫比較燙，過熱的水會使肌膚變得乾燥，且容易使微血管收縮舒張功能失調，導致紅血絲、泛紅；也有人因想「收縮毛孔」而使用冰水來洗臉，但過熱或過冰的水都會刺激肌膚，容易使肌膚變得敏感。洗臉的適宜溫度是30～35度，略低於體溫的溫度。

NG 2：喜歡用磨砂膏、去角質產品

有些人會擔心臉沒洗乾淨，常會使用磨砂膏、去角質產品來幫肌膚「深層清潔」，但這種物理性去角質的方法，使用頻率、使用的力道沒注意，都容易傷害肌膚。

其實，只要挑選適合自己肌膚的潔顏品，搭配正確卸妝、清潔，基本上都能將彩妝、髒污洗乾淨。而若是需要「去角質」，皮膚科醫師更建議使用酸類保養品來代謝老廢角質。

▲▼ 5大錯誤洗臉方式 。（圖／翻攝IG）

▲潔顏產品最好別在臉上停留超過1分鐘。（圖／翻攝IG@aoihamada）

NG 3：卸妝或潔面產品停留過久

使用卸妝產品或洗面乳時，不是洗越久越好，別為了別為了想洗乾淨就大力按摩或是按摩很久，這樣都會造成過度清潔，反而更傷害肌膚，皮膚科醫師建議潔顏產品最好別在臉上停留超過1分鐘。

NG 4：一天中洗臉很多次

雖然清潔很重要，但要適當就好，不是洗越多次就越乾淨，過度清潔反而會造成肌膚負擔、破壞肌膚屏障，導致肌膚變得敏感、不穩定。正常情況下一天使用1～2洗面乳即可，就算是油性肌膚也不要過度使用洗面乳，中間可穿插用清水清洗。

▲▼ 5大錯誤洗臉方式 。（圖／翻攝IG）

▲洗臉後使用毛巾以輕柔按壓取代擦拭。（圖／翻攝IG@aoihamada）

NG 5：洗後用毛巾擦臉

洗臉後有人習慣用毛巾擦臉，也有人覺得一次性洗臉巾比較乾淨，其實不管是毛巾或洗臉巾都可以，因為錯誤的是「擦拭」這個動作。只要挑選柔軟的材質，使用時不要大力搓揉，而是以輕輕按壓的方式吸走水珠，避免過度摩擦肌膚就好。

►斑點越來越多？皮膚科醫師曝「4大長斑壞習慣」　第一超多人都做過

►皮膚科醫師教「3種黑眼圈」改善法！亂敷茶包小心更嚴重

►頸紋超顯老！牛爾老師教「頸部保養流程」　淡化紋路更凍齡

關鍵字：

保養, 護膚, 清潔, 洗臉, 潔面, 卸妝, 錯誤, NG, 誤區, 壞習慣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

陳若儀度假大秀纖腰美腿

陳若儀度假大秀纖腰美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

心事最多星座Top 3

心事最多星座Top 3

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

蔡依林竟編出「類Prada托特包」　姊姊下訂狂讚手巧

蔡依林竟編出「類Prada托特包」　姊姊下訂狂讚手巧

感情世界最單純星座Top 3 ！　第一名喜歡平淡，牽手過完一輩子

感情世界最單純星座Top 3 ！　第一名喜歡平淡，牽手過完一輩子

營養師教「168斷食法」食物選擇3大原則！禁食期間能吃「1食物」

營養師教「168斷食法」食物選擇3大原則！禁食期間能吃「1食物」

2022下半年「財運最好」星座排行Top 3！冠軍貴人運也好，機會非常多 孫芸芸火辣泳衣天天被問　狂愛香奈兒、澳洲牌素面款 營養師：3種「排毒食物」多吃，改善便祕、痘痘，就連氣色都變好 潤娥同台「小9歲」Yeri無懸念大勝！　她裙裝顯肉、手臉色差超大 營養師推薦「早餐3大組合公式」　吃對不怕胖還更有精神 孫芸芸遊艇曬S形火辣曲線　海島度假背6萬洞洞包 70歲比莉姐駕馭男裝大衣超時髦！　合體「女兒們」霸氣登封

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面