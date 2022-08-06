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日網戀愛占卜：選一張「煙火圖」　測出「你在愛情中最重視什麼？」

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編輯／JJ

每個人在談戀愛時所注重的要點都不一樣，這也常常成為兩個人是否能走得長遠的關鍵，但有時，或許你自己也不知道心裡真正像要的是什麼樣的愛情。最近日本網站就有流傳一項戀愛占卜，從以下的4張「煙火圖」中挑選出一張最喜歡的，將能測出「你在愛情中最重視什麼？」

▲日本戀愛心測。（圖／翻攝自ananweb）

▲從4張「煙火圖」中挑選出一張最喜歡的，將能測出「你在愛情中最重視什麼？」（圖／翻攝自ananweb）

【解析】

【解析】

【解析】

Ａ：紅色煙火

選擇「紅色煙火」在愛情裡最需要的是「被治癒」，雖然你平常表現得熱情如火，會主動去爭取自己喜歡的、想要的，在愛情裡常屬於進攻的類型，但有時擔任進攻的一方久了，也會感覺到疲累，因此其實你暗自是很希望可以被溫柔的另一半呵護，讓你有可靠與被治癒的感覺。

Ｂ：藍色煙火

選擇「藍色煙火」在愛情裡最重視的會是「熾熱」，平時的你在感情顯得平靜如水，不太會暴露自己的真實情感，習慣平平淡淡的相處模式，不過其實在內心深處，你是渴望熾熱的愛情的，適時的激情讓你感覺更被愛。

Ｃ：金色煙火

選擇「金色煙火」在愛情裡想要的是能夠「自我提升」，在選擇交往對象時，與對方在一起是否對提升你的生活有幫助，是你考慮的一個要點，你理想中的愛情是能與另一半一起努力、越變越好，或是透過與對方交往來提高自己的能力。

Ｄ：綠色煙火

選擇「綠色煙火」在愛情最想要的是「自由」，在珍愛的另一半面前，你總是展現溫順的姿態，以和為貴，最不喜歡起衝突，但有時候可能反而因此讓自己累積壓力，內心的你是特別不想被束縛的，在愛情裡想保持自由，記得更誠實面對自己的需求。

關鍵字：

心理測驗, 戀愛占卜, 占卜, 心測, 日本

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