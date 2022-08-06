賽琳娜30歲後放飛自我：我才不縮小腹　最新街拍造型被嫌：災難

記者王則絲／外電報導

西洋小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）日前剛過完她的30歲生日，目前正在義大利開心度假，近日她在TikTok上分享一段泳裝影片，大方露出腰間一圈肉肉，並搭配台詞：「我才不要縮小腹！」放鬆自然的模樣獲得廣大網友盛讚；不過最新街拍照流出，一向走在時髦尖端的賽琳娜，卻因一套「橘色亮片裝」被嫌棄是一場災難。

賽琳娜付出的這幾年，不只有新作品、新品牌、新戲劇，她私下也積極傳遞正能量，調整心態的同時，也鼓勵女孩們面對真實的自我。最近賽琳娜在義大利度假時上傳一段影片，她穿著La Mariette的紮染泳衣，舒服倚靠在椅背上，只見她的一圈腰間小肉肉毫無修飾的展現在鏡頭前，她更幽默搭配台詞：「我才不要縮小腹，因為我真實的肚子還會再他X的彈回來！」真實的模樣引起眾多網友共鳴，讓大家知道自己並不孤單，也感謝她讓年輕女孩們對身材有更健康的觀念。

近日賽琳娜又被捕捉到與朋友現身義大利街頭逛街，這天她身穿一套Lapointe的「橘色亮片套裝」，與友人的成套綠色套裝形成對比。賽琳娜的私服衣Q經常獲得高度評價，不過這回寬鬆又閃亮的裝扮似乎不太得網友的心，「拜託賽琳娜的Style快回來」、「很美，但這套outfit NO」但還是有許多粉絲被燒到，讓類似的百慕達短褲款式搜尋度都增加。

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