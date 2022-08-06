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郭采潔撞衫小S「一敗筆」輸了！　王心凌領軍《乘風破浪》全員芭比粉

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▲▼乘風破浪 。（圖／翻攝自微博）

▲陸綜《乘風破浪》昨（5日）總決賽成團之夜 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安 ／台北報導

陸綜《乘風破浪》昨（5日）總決賽成團之夜，王心凌拿下年度總冠軍，以C位之姿成團，帶領全員換上Valentino 2022秋冬經典「Pink PP 」芭比粉禮服強勢登場，其中郭采潔穿著鏤空裝，撞衫了小S在7月金曲獎的紅毯造型，而她礙於尺度保守，多加了紅色內襯，沒有原汁原味呈現出秀上設計感。

▲▼乘風破浪 。（圖／翻攝自微博）

▲王心凌C位成團，將短洋裝穿出少女氛圍很吸睛 。（圖／翻攝自微博）

《乘風破浪》總決賽不負眾望，最終由王心凌與鐘欣潼、鄭秀妍、于文文、譚維維、薛凱琪、郭采潔、張天愛、蔡卓妍、唐詩逸組成女團「X-SISTER」，全員默契選擇Valentino 2022秋冬「Pink PP 」系列芭比粉造型，以亮片、鏤空元素搭配上厚底高跟鞋增添氣場，王心凌身處C位，將短洋裝穿出少女氛圍很吸睛。

▲▼郭采潔撞衫 。（圖／攝影中心攝、翻攝自微博）

▲▼小S金曲。（圖／攝影中心）

▲小S（右）於今年7月金曲紅毯上演繹了Valentino 2022秋冬「Pink PP 」芭比粉禮服。（圖／攝影中心）

此外，郭采潔身上的中空款式，其實早在7月金曲獎上小S就已經穿上了紅毯，為還原出秀上大膽的胸下鏤空效果，小S不惜以裸膚上陣。但相較於小S的逼人尺度，郭采潔就收斂許多，加了紅色內襯在裡頭，這下顯得突兀，讓網友紛紛表示：「毀了這套的設計」、「內襯是什麼鬼，還是紅色的」、「不管誰成團，VALENTINO是最大贏家」。

關鍵字：

王心凌, 郭采潔, 小S, 乘風破浪

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