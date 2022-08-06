陳冠希與老婆、女兒合體當潮牌模特　幸福模樣網卻無情嘆：臉垮了

記者王則絲／台北報導

男星陳冠希（Edison）與超模老婆秦舒培、女兒Alaia近日登上日本潮流設計師品牌Sacai的官方IG，一家三口化身Sacai的模特兒展示了秋冬系列造型，其中陳冠希頂著他最喜歡的龐克頭髮型，擺出厭世表情耍酷，不過網友們卻紛紛無情指出：「男神老了」、「臉垮了。」

▲陳冠希攜手老婆秦舒培、女兒Alaia登上Sacai IG。（圖／翻攝自IG@edisonchen）



陳冠希在2017年與超模秦舒培結婚並誕下一女兒Alaia，而後他收起浪子性格，變成十足的愛家女兒控，社群上不是曬最新潮物，就是曬妻、曬娃，經常公開放閃老婆，與分享女兒的可愛生活照。

▲陳冠希經常在社群曬妻小。（圖／翻攝自IG@edisonchen）



這回陳冠希獲得人氣設計師阿部千登勢（Chitose Abe）品牌Sacai的邀請，帶著老婆、孩子一起來充當模特兒，他們一同穿上了駝色主題的針織衫，Alaia內搭的藍色百褶裙特別可愛，與媽媽秦舒培搭成母女裝，陳冠希則是頂著龐克髮型，以寬鬆毛衣搭配橘色潮褲，三人用冷淡厭世的表情擺拍，拍出了一張「最潮全家福」。

一家三口同框幸福畫面一出引起粉絲們關注，紛紛稱讚：「Sacai Family」、「Beautiful family！」且也有人發現了「Alaia長得好快」，但經過陳冠希親自解答，原來Alaia是站在凳子上拍的；然而今年41歲的陳冠希比起昔日男神的模樣，在照片中顯得老態許多，讓網友們也無情感嘆：「男神老了」、「臉垮了」、「也老太多！」、「還是老婆狀態好。」

▲陳冠希與秦舒培、Alaia先前也曾合體出席Sacai與Cartier聯名活動。（圖／翻攝自IG@edisonchen）



►賽琳娜30歲後放飛自我：我才不縮小腹 最新街拍造型被嫌：災難

►70歲比莉姐駕馭男裝大衣超時髦！ 合體「女兒們」霸氣登封