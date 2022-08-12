fb ig video ETtoday search mobile

VANS顛覆經典5大鞋款「格局大開」　KOL搶著穿上搭出個人風格

>

時尚中心／台北報導

說到VANS滑板鞋，腦中便會自動浮現那幾雙熟悉的鞋款，今年VANS正式直營台灣市場，打算來點「格局大開」的新作為，為致敬經典風，將五大經典鞋款，包含SK8-HI、Old SKOOLl、AUTHENTIC、SLIP-ON、ERA 再推至前線全新登場，以顛覆傳統與突破，貫徹「Vans Off the Wall」精神。

▲VANS。（圖／品牌提供）

▲VANS 5大經典鞋款登場。（圖／品牌提供）

我們正處在一個新舊世代文化衝突的交界點，雖然經典一直都在，但是本質不變的情況下，必須要顛覆傳統、帶來創新，讓曾經的經典，突破格局展現前所未有的風貌。因此VANS便發起了#VANS格局大開挑戰，吸引不同領域的KOL群起響應，用個人獨特的風格穿出VANS不同的魅力。

此次「格局大開」的動作從「Classic Since Forever」品牌企劃出發，特別邀請到八次格林美獎得主Anderson .Paak 合作，透過他的招牌調皮可愛性格演繹VANS CLASSICS系列，以獨特的個人風格，讓大家看見VANS CLASSICS因應每個穿著者所能達到的可塑性。

立即入手

▲VANS。（圖／品牌提供）

▲Anderson .Paak演繹VANS CLASSICS系列。（圖／品牌提供）

10位台灣知名KOL在個人IG發起#VANS格局大開穿搭風潮後，吸引許多板鞋愛好者以及老VANS粉群起效應。不同於其他IG POST風潮，這波挑戰的精粹在於不只經典，更要融合個人喜好的特色與元素，營造「Classic Since Forever」的風潮精神，為VANS時尚豎立全新格局。

立即入手

這波KOL帶起的VANS潮流風，也同時提供了許多穿搭靈感，像是楊艾倫的橘色格紋AUTHENTIC鞋款，透過一件同色系上衣呼應，瞬間讓潮流感有了力度；凡凡穿著黑白OLD SKOOL款式踩上滑板，一身可愛的吊帶褲裝最適合滑板女孩；另一位滑板女孩里唯則是鍾愛格紋的OLD SKOOL。如同VANS這次的主軸 #格局大開 想表達的，經典不該是束縛，勇於大開格局，才能穿出屬於自我的VANS CLASSICS，同樣的經典穿在每個人身上都能有新的火花，這也是為何VANS CLASSICS能歷久彌新。

立即入手

關鍵字：

VANS, 格局大開, 經典, SK8-HI, Old SKOOLl, AUTHENTIC, SLIP-ON, ERA, KOL

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

日網超準「無人島」心理測驗！從「唯一攜帶物品」秒看你的內在性格

日網超準「無人島」心理測驗！從「唯一攜帶物品」秒看你的內在性格

「最在意第一眼感受」星座Top 3 ！　冠軍追再久都沒用，必須一見鍾情

「最在意第一眼感受」星座Top 3 ！　冠軍追再久都沒用，必須一見鍾情

王心凌登《WWD》打開國際知名度　曝「1關鍵」精品資源接不完

王心凌登《WWD》打開國際知名度　曝「1關鍵」精品資源接不完

一週狠甩3公斤！趙露思「7天減重菜單」公開，嬰兒肥不見了 高雄skmpark 8／11開幕COACH全年2折起　開幕優惠總整理！ 戀愛時最黏人的3大星座！Top 1佔有慾、控制慾都強，容易胡思亂想 48歲貝嫂「辣媽度假風」成亮點！　迷你裙放送筆直美腿超吸精 營養師傳授「潘瑋柏瘦身法」，「超強8字訣」讓你伸縮自如 四星「茹曦酒店」一泊一食每人1440元　必攻新景點、美照拍不完 秀英撞衫宋慧喬「深V透視薄紗」！　她撩人Pose性感程度更升級

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面