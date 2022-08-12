VANS顛覆經典5大鞋款「格局大開」　KOL搶著穿上搭出個人風格

時尚中心／台北報導

說到VANS滑板鞋，腦中便會自動浮現那幾雙熟悉的鞋款，今年VANS正式直營台灣市場，打算來點「格局大開」的新作為，為致敬經典風，將五大經典鞋款，包含SK8-HI、Old SKOOLl、AUTHENTIC、SLIP-ON、ERA 再推至前線全新登場，以顛覆傳統與突破，貫徹「Vans Off the Wall」精神。

▲VANS 5大經典鞋款登場。（圖／品牌提供）



我們正處在一個新舊世代文化衝突的交界點，雖然經典一直都在，但是本質不變的情況下，必須要顛覆傳統、帶來創新，讓曾經的經典，突破格局展現前所未有的風貌。因此VANS便發起了#VANS格局大開挑戰，吸引不同領域的KOL群起響應，用個人獨特的風格穿出VANS不同的魅力。

此次「格局大開」的動作從「Classic Since Forever」品牌企劃出發，特別邀請到八次格林美獎得主Anderson .Paak 合作，透過他的招牌調皮可愛性格演繹VANS CLASSICS系列，以獨特的個人風格，讓大家看見VANS CLASSICS因應每個穿著者所能達到的可塑性。

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▲Anderson .Paak演繹VANS CLASSICS系列。（圖／品牌提供）



10位台灣知名KOL在個人IG發起#VANS格局大開穿搭風潮後，吸引許多板鞋愛好者以及老VANS粉群起效應。不同於其他IG POST風潮，這波挑戰的精粹在於不只經典，更要融合個人喜好的特色與元素，營造「Classic Since Forever」的風潮精神，為VANS時尚豎立全新格局。

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這波KOL帶起的VANS潮流風，也同時提供了許多穿搭靈感，像是楊艾倫的橘色格紋AUTHENTIC鞋款，透過一件同色系上衣呼應，瞬間讓潮流感有了力度；凡凡穿著黑白OLD SKOOL款式踩上滑板，一身可愛的吊帶褲裝最適合滑板女孩；另一位滑板女孩里唯則是鍾愛格紋的OLD SKOOL。如同VANS這次的主軸 #格局大開 想表達的，經典不該是束縛，勇於大開格局，才能穿出屬於自我的VANS CLASSICS，同樣的經典穿在每個人身上都能有新的火花，這也是為何VANS CLASSICS能歷久彌新。

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